Soudan: La secrétaire des affaires sociales à Alshamalya salue les efforts de la croix-rouge danoise

La secrétaire des Affaires sociales de l'État d'Alshamalya, Madame Manal Makawi Ibrahim, a salué les efforts humanitaires continus de la Croix-Rouge danoise, soulignant l'importance des partenariats efficaces avec les organisations internationales et nationales.

Lors de sa rencontre avec une délégation de la Croix-Rouge danoise conduite par le représentant de pays Hector Thalathios, en présence du commissaire à l'Aide humanitaire Dr Wael Mohamed Sherif et du directeur de la branche locale du Croissant-Rouge soudanais, elle a exprimé son espoir quant aux retombées positives de cette visite au profit des communautés ciblées.

De son côté, le représentant pays a indiqué que la Croix-Rouge danoise opère au Soudan depuis plus de quarante ans, poursuivant ses interventions humanitaires en faveur des groupes vulnérables, notamment dans les domaines de la protection, du soutien psychosocial, de la santé, de la sécurité alimentaire, des premiers secours et de l'eau, en particulier dans les zones frontalières et les points de passage accueillant déplacés et réfugiés.