Afrique: Ligue des Champions - Le Stade Malien prend les commandes

Le Stade Malien affirme son autorité en dominant Petro de Luanda (2-0) pour s'installer seul en tête du Groupe D à mi-parcours.

Un penalty de Michael Kimputu à la 90e+5 offre au St Éloi Lupopo un succès capital face au MC Alger et ravive ses ambitions dans le Groupe C

Le Stade Malien creuse l'écart mais la lutte reste ouverte derrière, tandis que le MC Alger s'enfonce et voit la qualification s'éloigner.

Stade Malien 2-0 Petro de Luanda

Buteurs : Nkeng 54e, Traoré 59e

Solide et opportuniste, le Stade Malien a pris les rênes du Groupe D de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions en dominant Petro de Luanda (2-0), dimanche à Bamako. Une victoire maîtrisée, construite sur les erreurs adverses, qui permet aux Aigles de creuser l'écart à mi-parcours de la phase de groupes.

Longtemps équilibrée, la rencontre s'est décantée après la pause grâce à des réalisations de Taddeus Nkeng et du capitaine Mamadou Traoré. Avec sept points en trois journées, le club malien s'installe seul en tête, avec deux longueurs d'avance sur ses poursuivants.

Dès la première période, les locaux ont affiché davantage d'intentions dans un match fermé, prenant le temps de poser le jeu face à un Petro de Luanda regroupé, surtout soucieux de contenir. La meilleure occasion est intervenue au milieu du premier acte, lorsque Daouda Coulibaly s'est présenté face au but, mais Nuno Marques a jailli hors de sa surface pour sauver les siens à bout portant.

Le tournant est survenu après la reprise. Un dégagement totalement manqué de Marques a profité à Traoré dans l'entrejeu. Le capitaine malien a immédiatement servi Nkeng, dont la frappe rasante, tentée de loin, a surpris le portier angolais, trop avancé (1-0).

Petro n'a pas eu le temps de se remettre. En voulant relancer court, Eddie Afonso a glissé sous la pression, offrant un boulevard à Ousmane « Kalaba » Coulibaly sur le côté droit. Son centre à ras de terre a trouvé Traoré, seul au second poteau, qui a expédié le ballon sous la barre pour faire le break (2-0).

Les champions d'Angola ont bien tenté de réagir, notamment par Jó Paciência, tout juste entré en jeu, mais son énorme occasion à la 75e minute est restée sans conséquence. Bien en place, le Stade Malien a ensuite géré les débats pour préserver un succès net et confirmer sa belle dynamique continentale.

Au classement, le Stade Malien s'affirme comme le premier animateur du Groupe D, tandis que Petro de Luanda glisse à la troisième place avec quatre points. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Espérance de Tunis s'est imposée face à Simba SC (1-0), relançant plus que jamais la lutte pour la qualification avant les matches retour.

St Éloi Lupopo 1-0 MC AlgerButeur : M.Kimputu 90+5

Le St Éloi Lupopo a relancé sa campagne en TotalEnergies CAF Ligue des Champions en s'imposant sur le fil face au MC Alger (1-0), dimanche à Lubumbashi, grâce à un but inscrit dans les ultimes secondes du temps additionnel. Un succès précieux qui remet le club congolais dans la course au sein du Groupe C.

La rencontre a basculé dans la cinquième minute du temps additionnel, au Stade de la Victoire, lorsque le remplaçant Enock Molia a été fauché dans la surface par le défenseur algérien Ghezala. Sous une pression maximale, Michael Kimputu n'a pas tremblé, prenant le gardien à contre-pied sur penalty pour déclencher l'explosion de joie du public local.

Globalement, la confrontation est longtemps restée indécise. Plus entreprenant et animé d'une plus grande urgence, Lupopo a tenté d'imposer le rythme, sans toutefois parvenir à se montrer véritablement dangereux dans les trente derniers mètres.

De son côté, le MC Alger, toujours en quête de sa première victoire dans cette phase de groupes, a fait preuve de rigueur défensive et semblait se diriger vers un partage des points qui aurait pu s'avérer précieux.

La première période a offert peu de situations franches, les deux équipes se neutralisant au milieu du terrain. Après la pause, poussés par leurs supporters, les Congolais ont pris davantage d'initiatives, mais ont souvent manqué de justesse dans la dernière passe. Bien regroupé, le MCA a continué à contenir les assauts adverses.

Alors que le score semblait figé, le penalty obtenu dans les derniers instants a fait pencher la balance en faveur de Lupopo. La finition pleine de sang-froid de Kimputu a offert au club congolais sa première victoire de la phase de groupes, modifiant sensiblement la physionomie du Groupe C.

Grâce à ce succès, St Éloi Lupopo totalise désormais quatre points en trois matches et occupe la troisième place à mi-parcours. Le MC Alger, en revanche, reste lanterne rouge avec un seul point et voit ses chances de qualification sérieusement compromises.

En tête du groupe, Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman se partagent la première place avec cinq points chacun, confirmant l'équilibre et l'intensité de la lutte à l'approche de la bataille pour les quarts de finale.