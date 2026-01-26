Afrique: Coupe de la Confédération - Azam s'accroche, Kaizer Chiefs frappe d'entrée

Azam FC s'impose au bout du suspense à Dar es-Salaam, tandis que Kaizer Chiefs signe un succès minimaliste mais capital à Ndola.

Un but contre son camp cruel pour Nairobi United, un corner exploité dès la 2e minute par les Chiefs.

Chaque point compte désormais dans une Coupe de la Confédération plus disputée que jamais.

La TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération a repris ses droits dimanche après-midi, avec une course aux quarts de finale plus indécise que jamais aux quatre coins du continent. Entre un succès arraché dans la douleur à Dar es-Salaam et un hold-up parfaitement maîtrisé à Ndola, les prétendants ont dû s'employer.

Azam FC 2 - 1 Nairobi United

Buteurs : J.Kimtambala 17e, E. Mohammed 78e/ D. Omala 13e

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Azam FC a préservé ses espoirs de qualification en décrochant une victoire aussi précieuse que disputée face à Nairobi United (2-1), au terme d'un match animé et longtemps indécis, finalement décidé par un but contre son camp en fin de rencontre.

Les Kényans ont frappé les premiers. Dès la 13e minute, Dancan Omala a conclu une contre-attaque éclair, ajustant sa frappe depuis l'extérieur de la surface après un service de Michael Karamor.

La réaction d'Azam ne s'est pas fait attendre. Quatre minutes plus tard, Jephté Kitambala a remis les deux équipes à égalité, d'un plat du pied maîtrisé au coeur de la surface, sur une passe de Yoro Diaby (17e).

La suite a offert un duel équilibré, rythmé par des occasions de part et d'autre. Kitambala et Iddi Selemani ont plusieurs fois mis la défense adverse sous pression, tandis que Nairobi United restait dangereux en transition. Les deux gardiens, Zuberi Foba et Ernest Mohammed, ont dû s'employer à plusieurs reprises.

Le tournant est intervenu à la 78e minute. La frappe de Himid Mao a heurté le poteau avant de rebondir sur Ernest Mohammed et de finir au fond des filets : un but contre son camp cruel, mais décisif, qui a offert l'avantage à Azam.

Dans les derniers instants, Nairobi United a tout tenté pour revenir, multipliant coups francs et corners. En vain. Solide et discipliné, Azam a résisté durant les six minutes de temps additionnel pour conserver un succès capital.

Zesco United 0 - 1 Kaizer Chiefs

Buteur : P.Mmodi 2e

À Ndola, Kaizer Chiefs a signé une victoire à l'extérieur aussi courte que précieuse face à Zesco United (1-0), grâce à un but inscrit dès l'entame et une défense héroïque jusqu'au coup de sifflet final.

Les Sud-Africains n'ont pas tardé à frapper. Dès la 2e minute, Pule Mmodi s'est montré le plus prompt dans la surface pour conclure à bout portant à la suite d'un corner, offrant un départ idéal aux siens. Quelques instants auparavant, Flávio Silva avait déjà trouvé le poteau, annonçant une entame tonitruante.

Piqués au vif, les Zambiens ont progressivement pris le contrôle du jeu. Amine Hiver, Leonard Mulenga et Emmanuel Manda se sont procuré plusieurs situations dangereuses, mais ils ont buté sur une arrière-garde bien en place et surtout sur un Brandon Petersen décisif dans ses interventions.

Au retour des vestiaires, Zesco a accentué la pression, obtenant une série de coups de pied arrêtés et de corners. Malgré les arrêts de jeu à répétition dus aux blessures, les Chiefs ont tenu bon, faisant preuve de sang-froid et de solidarité pour préserver leur avantage et repartir avec trois points essentiels.