Afrique: Ligue des Champions - Berkane et Pyramids avancent en patrons

Dans le remake de la Supercoupe de la CAF 2025, la RS Berkane et Pyramids FC se sont neutralisés (0-0) et conservent les commandes du Groupe A, avec sept points chacun.

Al Ahly a pris seul la tête de son groupe grâce au doublé de Trézéguet face aux Young Africans (2-0), tandis que l'Espérance de Tunis a décroché sa première victoire contre Simba SC (1-0).

Sundowns et Al Hilal se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2), alors que la JS Kabylie et l'AS FAR, comme Power Dynamos et Rivers United, restent à la recherche d'un premier succès après des matches nuls sans but.

Berkane 0-0 Pyramids FC

Dans un air de déjà-vu assumé, la pelouse du Stade Municipal de Berkane a été le théâtre, ce samedi soir, d'un remake de la Supercoupe de la CAF 2025. La RS Berkane et Pyramids FC, rivaux récents mais déjà bien installés sur la scène continentale, se sont quittés sur un nul maîtrisé (0-0), au terme d'un duel sérieux et appliqué. Un résultat solide, loin d'être anodin, qui permet aux deux formations de poursuivre leur parcours en tête du groupe avec autorité.

Berkane conserve la tête avec sept points, juste devant Pyramids, également à sept unités mais devancé à la différence de buts. Derrière, Rivers United et Power Dynamos regardent ce duo s'échapper doucement, incapables pour l'instant de suivre le rythme imposé par deux formations rompues aux joutes continentales.

Dans un stade compact et bruyant, Berkane a d'abord tenté d'imposer son tempo. Fidèle à son ADN, le club marocain a cherché à étirer le bloc égyptien par les côtés, multipliant les centres et les projections rapides. Mais Pyramids, bien en place, a opposé un rideau défensif discipliné, refusant toute prise de risque inutile. Le souvenir encore frais de la Supercoupe semblait planer au-dessus des débats : personne ne voulait offrir le premier cadeau.

Le premier acte, haché et souvent verrouillé au milieu, a surtout été marqué par une bataille tactique. Peu d'espaces, encore moins de frappes cadrées. Berkane poussait sans véritablement percer, tandis que Pyramids se contentait de gérer, prêt à piquer en transition mais sans jamais forcer son talent. Une rencontre d'échecs plus que de football champagne.

Au retour des vestiaires, le rythme s'est légèrement élevé. Berkane a haussé le curseur dans l'intensité, poussant son adversaire à reculer de quelques mètres. Les occasions les plus franches sont venues des locaux, sans pour autant faire basculer le match. Pyramids, de son côté, a montré une maturité certaine, absorbant la pression avec calme et lucidité, conscient qu'un point à Berkane valait bien plus qu'un pari mal calculé.

Les dernières minutes ont résumé l'ensemble de la rencontre : de la tension, des duels âpres, des regards jetés vers le chronomètre, mais toujours ce verrou qui refuse de céder. Ni Berkane, ni Pyramids n'a trouvé la clé. Le score est resté figé, presque logique au vu de l'équilibre des forces.

Ce 0-0, loin d'être stérile, en dit long sur la hiérarchie du groupe. Berkane et Pyramids avancent main dans la main, solides, patients, sûrs de leurs fondations. La qualification ne se jouera peut-être pas sur des coups d'éclat, mais sur cette capacité à ne pas perdre. Et dans cet exercice, les deux leaders ont, une fois encore, livré une démonstration silencieuse mais précieuse.

JS Kabylie 0-0 AS FAR

La rencontre entre la JS Kabylie et l'AS FAR s'est soldée par un match nul et vierge (0-0), samedi soir, au stade du Martyr Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, pour le compte de la 3e journée du Groupe B de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

Les deux formations ont manqué l'occasion de décrocher leur première victoire dans cette phase de groupes. Elles portent ainsi leur total à deux points après trois journées et bouclent la phase aller à la troisième et quatrième place. Al Ahly occupe la tête du groupe avec 7 points, devant Young Africans, deuxième avec 4 unités.

Dès les premières minutes, la rencontre a été marquée par une intensité notable. Aymen Mahious et Riyad Bouddebouz ont tenté de mettre sous pression la défense marocaine, mais le bloc de l'AS FAR est resté solide et bien organisé.

La réponse marocaine est venue par Zakaria Hadraf, auteur d'une percée dans la défense kabyle à la 27e minute. Seul face au gardien Gaïa Merbah, il a buté sur ce dernier, décisif dans son intervention.

La JS Kabylie a ensuite été contrainte d'opérer un changement forcé avant la pause. Le défenseur Mamri, blessé, a dû céder sa place à Shahine.

Juste avant la mi-temps, Riyad Bouddebouz est passé tout près d'ouvrir le score. Sa reprise de volée a trouvé le poteau, laissant les deux équipes dos à dos à la pause.

La seconde période a suivi le même scénario, avec deux équipes cherchant la faille sans parvenir à faire la différence.

À la 55e minute, Bouddebouz a de nouveau tenté sa chance d'une frappe puissante, mais le gardien de l'AS FAR, El Khayati, s'est illustré en repoussant le ballon.

Le suspense a duré jusqu'au bout, avec une dernière occasion franche à la 90e+5 minute. Aymen Mahious, bien placé dans la surface après avoir éliminé plusieurs défenseurs, n'a pas su conclure.

La JS Kabylie et l'AS FAR se quittent donc sans vainqueur. Les deux équipes sont désormais sous pression et devront impérativement réagir lors des prochaines journées pour conserver leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Espérance de Tunis 1-0 Simba SC

L'Espérance sportive de Tunis a assuré l'essentiel en s'imposant face au Simba SC (1-0), samedi, au stade Hammadi Agrebi de Radès, lors de la 3e journée du groupe D de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jacques Diarra à la 21e minute. Une réalisation suffisante pour offrir trois points précieux aux Sang et Or, désormais leaders du Groupe D avec 5 points.

Ce succès est le premier de l'Espérance dans cette phase de groupes, après deux matches nuls lors des journées précédentes. Simba SC, en revanche, reste toujours sans victoire et occupe la dernière place du groupe avec zéro point.

Globalement dominateurs, les Tunisiens auraient pu alourdir le score sans un manque de justesse dans le dernier geste et quelques choix précipités. De son côté, Simba SC n'est jamais réellement parvenu à contourner la solide organisation défensive de l'Espérance, malgré quelques tentatives.

Al Ahly 2-0 Young Africans

Buteurs : Mahmoud Trézéguet 45e +3, 75e

Al Ahly a pris seul la tête du Groupe B de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions grâce à une victoire maîtrisée (2-0) face aux Young Africans, vendredi à Alexandrie. Auteur d'un doublé, Mahmoud Hassan Trezeguet a une nouvelle fois incarné le sang-froid et l'efficacité du géant cairote.

Au stade Borg El Arab, les Égyptiens ont su frapper aux moments clés. Un but juste avant la pause, un autre en seconde période : le scénario parfait pour prolonger leur série d'invincibilité dans cette phase de groupes et s'installer au sommet.

Pourtant, les Tanzaniens n'ont pas tremblé à l'entame. Entre les projections rapides et les tentatives d'Allan Onkell, Young Africans ont longtemps tenu la balle et mis Al Ahly sous pression. Mostafa Shobeir a dû s'employer dès le premier quart d'heure, avant que Yasser Ibrahim ne repousse le danger.

Dominateurs mais longtemps stériles, les hommes de Marcel Koller ont trouvé l'ouverture dans le temps additionnel de la première période. Sur un centre précis de Mohamed Hany, Trezeguet a pris le dessus dans les airs pour placer une tête que le gardien adverse n'a pu qu'effleurer (1-0).

Au retour des vestiaires, Young Africans ont continué d'y croire. Une frappe rasante a failli surprendre Shobeir, impeccable sur sa ligne. Progressivement, Al Ahly a repris le contrôle du tempo, avant de faire la différence à l'expérience.

À la 75e minute, Trezeguet a scellé le sort du match. Bien servi dans la surface, l'ailier a éliminé son vis-à-vis et déclenché une frappe puissante du droit pour signer un doublé révélateur de son influence grandissante.

Les visiteurs ont encore tenté de réduire l'écart en fin de rencontre, sans succès face à un Shobeir décisif. Al Ahly, lui, aurait même pu alourdir la note.

Avec sept points en trois matches, les Égyptiens dominent désormais le groupe B. Young Africans restent deuxièmes avec quatre unités, à l'approche d'une phase déjà charnière.

Sundowns 2-2 Al HilalButeurs : A. Sales 22e, T. Mokoena 64e / A. Omer 15e et 71e

Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman se sont quittés dos à dos (2-2), vendredi soir à Pretoria, au terme d'un match ouvert et riche en rebondissements dans le Groupe C de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

Les Sud-Africains ont affiché leurs intentions d'entrée, mais ce sont les Soudanais qui ont frappé les premiers. À la 15e minute, Omer Abdelraziq a profité d'un marquage laxiste pour surgir au premier poteau et ouvrir le score.

La réaction des Sundowns ne s'est pas fait attendre. Cinq minutes plus tard, Arthur Sales a conclu de près après un renversement bien senti de Nuno Santos, remettant les deux équipes à égalité.

La rencontre s'est ensuite installée dans un combat plus tactique. Sundowns ont monopolisé le ballon sans réellement déséquilibrer un Al Hilal bien organisé, contraint toutefois à un changement précoce avec la sortie sur blessure d'Ousmane Diouf.

Au coeur de la seconde période, les locaux ont cru faire la différence. Sur corner joué à deux, Teboho Mokoena a hérité du ballon à l'entrée de la surface et décoché une frappe sèche dans le petit filet (2-1).

Mais là encore, Al Hilal a répondu avec caractère. Six minutes plus tard, Abdelraziq a signé un doublé en reprenant un centre à ras de terre pour égaliser.

Réduits à dix après l'expulsion d'Emmanuel Flommo en fin de match, les Soudanais ont tenu bon. Sundowns, malgré leur supériorité numérique, n'ont pas trouvé l'ouverture.

Un nul spectaculaire qui maintient les deux formations pleinement engagées dans la course à la qualification.

Power Dynamos 0-0 Rivers United

Condamnés à l'urgence, Power Dynamos et Rivers United n'ont pas su se départager. Samedi à Ndola, les deux équipes ont concédé un nul sans but (0-0) en phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, un résultat qui les laisse toujours bloquées au bas du Groupe A à mi-parcours.

Après deux défaites lors des deux premières journées, la rencontre au Levy Mwanawasa Stadium avait des allures de dernier appel. Elle n'a pourtant accouché que d'un match fermé, marqué davantage par la prudence que par la créativité.

Portés par leur public, les Power Dynamos ont tenté d'imprimer le tempo d'entrée, en misant sur des transitions rapides et des ballons dans le dos de la défense. En face, Rivers United est resté fidèle à un bloc compact et discipliné, coupant les lignes de passe et cassant le rythme dès que la pression montait.

Progressivement, les Nigérians ont pris un peu plus le contrôle du ballon, sans jamais trouver la justesse dans les trente derniers mètres. Les deux gardiens ont vécu une première période tranquille, les rares tentatives lointaines étant soit contrées, soit largement imprécises.

Le scénario n'a guère évolué au retour des vestiaires. Power Dynamos a continué de pousser, conscient de l'urgence, tandis que Rivers United cherchait surtout à exploiter les espaces en contre. Mais les occasions franches se sont fait attendre et, à mesure que le temps s'égrenait, la crainte d'une nouvelle défaite a semblé primer sur la prise de risque.

Au coup de sifflet final, le partage des points laisse les deux clubs avec un seul point après trois journées. Les espoirs de qualification s'amenuisent, sans toutefois disparaître totalement.

En tête du Groupe A, l'attention se tourne désormais vers le choc de la journée, avec la réception des Égyptiens de Pyramids FC par la RS Berkane. À égalité avec six points, les deux formations pourraient livrer un duel décisif dans la course aux quarts de finale.