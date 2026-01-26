Afrique: Coupe de la Confédération - L' USM Alger, la maîtrise en continu

Sérieuse et maîtrisée, l'USM Alger a signé une troisième victoire consécutive en dominant le Djoliba AC (2-0) et reste solidement installée en tête du Groupe A.

Bien en place tactiquement, les Algérois ont rapidement pris l'avantage avant de gérer la rencontre avec calme et rigueur.

Avec neuf points en trois matches, l'USMA confirme son excellent début de phase de groupes et s'impose comme un candidat crédible à la qualification.

USM Alger 2-0 Djoliba

Buteurs : Draoui 13e, Khaldi 84e

L'USM Alger continue d'imposer sa loi en TotalEnergies CAFCoupe de la Confédération. Sérieux et appliqués, les Algérois ont dominé le Djoliba AC (2-0), samedi, lors de la troisième journée du Groupe A, pour préserver un parcours parfait et conforter leur statut de leader.

D'entrée, les Rouge et Noir ont affiché leur maîtrise. Bien organisés, supérieurs dans l'impact et justes techniquement, ils ont rapidement pris l'ascendant sur une formation malienne souvent contrainte de subir. La logique a été respectée à la 13e minute : lancé dans le bon tempo par Ghacha, Draoui a ajusté Kouassi d'une frappe maîtrisée pour ouvrir le score.

Solide derrière, l'USMA n'a ensuite laissé que peu d'espoirs à son adversaire. Djoliba a tenté de réagir, sans jamais réellement inquiéter une défense algéroise attentive et bien en place. Le match s'est installé dans un faux rythme, parfaitement géré par les hommes de l'USM Alger.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté inchangé. L'USMA a continué de contrôler les débats, tout en se montrant dangereuse à la récupération et en transition. Les visiteurs, plus entreprenants, se sont heurtés à un bloc discipliné, incapable de trouver la faille. À force de maîtrise, les Algérois ont fini par faire la différence une seconde fois : Khaldi a scellé le sort de la rencontre, mettant définitivement son équipe à l'abri.

Avec cette troisième victoire en autant de rencontres, l'USM Alger affiche un bilan parfait (9 points sur 9) et s'installe solidement en tête du groupe A. Djoliba AC, toujours sans le moindre point, voit en revanche ses espoirs de qualification s'amenuiser.

Sérieuse, constante et sûre de ses forces, l'USMA confirme, match après match, qu'elle avance avec les allures d'un candidat crédible dans cette phase de groupes.