Afrique: Interclubs - Un nouveau ballon pour relancer la course aux quarts

La CAF a dévoilé le nouveau ballon officiel Puma des compétitions interclubs pour la saison 2025-2026, à l'occasion de la reprise ce week-end de la TotalEnergies CAF Ligue des champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Ce lancement accompagne le retour du football de clubs après la parenthèse de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025. La 3e journée des phases de groupes, qui marque le point médian de cette première étape, s'annonce déjà décisive.

Inspiré des motifs riches et vibrants du tissu ankara, le nouveau ballon célèbre la créativité et la diversité africaines. Son design mêle expression culturelle et exigences du très haut niveau, dans une volonté affirmée de relier l'héritage du continent à la performance moderne.

Utilisé jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, le ballon fera sa première apparition officielle dès vendredi, lors du coup d'envoi de la 3e journée sur les pelouses africaines.

Après deux journées disputées avant l'interruption liée à la CAN, les rencontres à venir pèseront lourd dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Un moment charnière, alors que le football de clubs retrouve le devant de la scène après plusieurs semaines consacrées aux sélections nationales.

Visuellement, le ballon affirme une identité forte. Ses motifs géométriques symbolisent l'interconnexion entre les clubs et les communautés du continent, tandis que leur agencement évoque le mouvement, le collectif et la progression, des valeurs au coeur des compétitions interclubs de la CAF.

La palette de couleurs mêle des tons terreux à des touches éclatantes d'or, de vert et de rouge. L'or incarne le prestige et l'excellence, le vert la croissance et le renouveau, le rouge la passion qui anime le football africain de clubs. Sa surface texturée, pensée pour une visibilité optimale, rappelle le toucher du tissu ankara.

La reprise s'annonce relevée. Vendredi, le recordman Al Ahly accueille les Young Africans au Caire, tandis que Mamelodi Sundowns reçoit Al Hilal Omdurman à Pretoria. D'autres affiches de prestige suivront tout au long du week-end, entre confirmations attendues et espoirs de relance.

Plus qu'un simple équipement, ce nouveau ballon se veut un symbole fédérateur du football africain de clubs, à la croisée de la tradition et de l'innovation, alors que la saison entre dans une phase clé.