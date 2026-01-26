Afrique: Ligue des Champions - Al Ahly prend les rênes du Groupe B, Sundowns et Al Hilal se neutralisent

Trezeguet a offert à Al Ahly une victoire maîtrisée (2-0) face aux Young Africans et la première place du Groupe B

À Pretoria, Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman se sont neutralisés (2-2) au terme d'un match riche en rebondissements.

Après trois journées, Al Ahly prend seul les commandes tandis que la bataille pour les quarts reste totalement ouverte.

Al Ahly 2-0 Young Africans

Buteurs : Mahmoud Trézéguet 45e +3, 75e

Al Ahly a pris seul la tête du Groupe B de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions grâce à une victoire maîtrisée (2-0) face aux Young Africans, vendredi à Alexandrie. Auteur d'un doublé, Mahmoud Hassan Trezeguet a une nouvelle fois incarné le sang-froid et l'efficacité du géant cairote.

Au stade Borg El Arab, les Égyptiens ont su frapper aux moments clés. Un but juste avant la pause, un autre en seconde période : le scénario parfait pour prolonger leur série d'invincibilité dans cette phase de groupes et s'installer au sommet.

Pourtant, les Tanzaniens n'ont pas tremblé à l'entame. Entre les projections rapides et les tentatives d'Allan Onkell, Young Africans ont longtemps tenu la balle et mis Al Ahly sous pression. Mostafa Shobeir a dû s'employer dès le premier quart d'heure, avant que Yasser Ibrahim ne repousse le danger.

Dominateurs mais longtemps stériles, les hommes de Marcel Koller ont trouvé l'ouverture dans le temps additionnel de la première période. Sur un centre précis de Mohamed Hany, Trezeguet a pris le dessus dans les airs pour placer une tête que le gardien adverse n'a pu qu'effleurer (1-0).

Au retour des vestiaires, Young Africans ont continué d'y croire. Une frappe rasante a failli surprendre Shobeir, impeccable sur sa ligne. Progressivement, Al Ahly a repris le contrôle du tempo, avant de faire la différence à l'expérience.

À la 75e minute, Trezeguet a scellé le sort du match. Bien servi dans la surface, l'ailier a éliminé son vis-à-vis et déclenché une frappe puissante du droit pour signer un doublé révélateur de son influence grandissante.

Les visiteurs ont encore tenté de réduire l'écart en fin de rencontre, sans succès face à un Shobeir décisif. Al Ahly, lui, aurait même pu alourdir la note.

Avec sept points en trois matches, les Égyptiens dominent désormais le groupe B. Young Africans restent deuxièmes avec quatre unités, à l'approche d'une phase déjà charnière.

Sundowns 2-2 Al Hilal Buteurs : A. Sales 22e, T. Mokoena 64e / A. Omer 15e et 71e

Mamelodi Sundowns et Al Hilal Omdurman se sont quittés dos à dos (2-2), vendredi soir à Pretoria, au terme d'un match ouvert et riche en rebondissements dans le Groupe C de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

Les Sud-Africains ont affiché leurs intentions d'entrée, mais ce sont les Soudanais qui ont frappé les premiers. À la 15e minute, Omer Abdelraziq a profité d'un marquage laxiste pour surgir au premier poteau et ouvrir le score.

La réaction des Sundowns ne s'est pas fait attendre. Cinq minutes plus tard, Arthur Sales a conclu de près après un renversement bien senti de Nuno Santos, remettant les deux équipes à égalité.

La rencontre s'est ensuite installée dans un combat plus tactique. Sundowns ont monopolisé le ballon sans réellement déséquilibrer un Al Hilal bien organisé, contraint toutefois à un changement précoce avec la sortie sur blessure d'Ousmane Diouf.

Au coeur de la seconde période, les locaux ont cru faire la différence. Sur corner joué à deux, Teboho Mokoena a hérité du ballon à l'entrée de la surface et décoché une frappe sèche dans le petit filet (2-1).

Mais là encore, Al Hilal a répondu avec caractère. Six minutes plus tard, Abdelraziq a signé un doublé en reprenant un centre à ras de terre pour égaliser.

Réduits à dix après l'expulsion d'Emmanuel Flommo en fin de match, les Soudanais ont tenu bon. Sundowns, malgré leur supériorité numérique, n'ont pas trouvé l'ouverture.

Un nul spectaculaire qui maintient les deux formations pleinement engagées dans la course à la qualification.