Afrique: Qualifications UNAF du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF au Caire

Le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF 2025/26 aborde sa phase décisive, alors que l'Égypte s'apprête à accueillir les qualifications zonales UNAF au Caire, du 25 au 27 janvier 2026.

Le tournoi UNAF constitue la cinquième des six phases de qualifications zonales de la plus grande compétition africaine de football de jeunes, après le lancement réussi des éliminatoires à travers le continent en octobre 2025. Le championnat continue de traduire l'engagement constant de la CAF en faveur du développement de la jeunesse, de l'éducation et de la sauvegarde à travers le football.

Pays hôte, l'Égypte recevra l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les quatre nations se disputeront une place très convoitée aux Finales Continentales du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, prévues en avril 2026.

La saison dernière, l'UNAF était représentée par l'Algérie dans la catégorie des garçons U-15. Elle était accompagnée par le Maroc, vainqueur du tableau féminin, auteur d'un parcours remarquable jusqu'en demi-finales des Finales Continentales disputées au Ghana.

En amont des qualifications de dimanche, la CAF organisera son Programme de renforcement des capacités du Championnat Africain de Football Scolaire, qui fera office de prélude au tournoi. Ces ateliers constituent un pilier central de l'héritage et des objectifs de développement de la compétition, avec un accent particulier sur une formation globale au-delà du terrain.

Les initiatives de renforcement des capacités comprendront :

Atelier des jeunes arbitres

Atelier des jeunes officiers médicaux

Atelier des jeunes reporters

Atelier de sauvegarde de la CAF

Chaque programme a été soigneusement conçu afin de doter les jeunes participants et officiels de compétences techniques, professionnelles et humaines essentielles, renforçant la vision de la CAF du football comme un levier puissant d'éducation, d'autonomisation et de développement social.

Groupes des qualifications UNAF du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF :

GARÇONS : Égypte (hôte), Algérie, Maroc, Tunisie

FILLES : Égypte (hôte), Algérie, Maroc

Résultats des qualifications zonales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF :

DATE UNION ZONALE CAF PAYS HÔTE VAINQUEURS 27 - 30 novembre 2025 UFOA A Gambie Garçons : Sénégal / Filles : Guinée 02 - 04 décembre 2025 UFOA B Burkina Faso Garçons : Bénin / Filles : Burkina Faso 05 - 07 décembre 2025 COSAFA Afrique du Sud Garçons : Zambie / Filles : Zambie 06 - 09 décembre 2025 CECAFA Ouganda Garçons : Ouganda / Filles : Éthiopie 25 - 27 janvier 2026 UNAF Égypte À déterminer 02 - 04 mars 2026 UNIFFAC Gabon À déterminer

Alors que seules deux phases de qualifications zonales restent à disputer, l'impatience grandit. Les jeunes talents du continent poursuivent leur course à la qualification continentale et l'opportunité de démontrer leur potentiel au sein de la plus grande compétition africaine de football scolaire.