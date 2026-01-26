Ethiopie: L'Université d'aviation du pays prévoit une expansion majeure pour répondre à la demande africaine.

Addis-Abeba — L'Université d'aviation d'Éthiopie a annoncé son intention de doubler ses effectifs étudiants annuels d'ici cinq ans, afin de répondre à la demande croissante de professionnels de l'aviation qualifiés en Afrique, capables de rivaliser sur le marché mondial.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le président de l'Université d'aviation d'Éthiopie, Leake Tadesse, a déclaré que l'université accueille actuellement environ 4 000 étudiants par an. Il a précisé que ce chiffre devrait doubler d'ici cinq ans, grâce aux projets d'expansion en cours.

« Nous construisons un campus supplémentaire afin de doubler notre capacité d'accueil dans les cinq prochaines années », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l'université se lance également dans l'enseignement supérieur, avec des préparatifs en cours pour le lancement de masters en innovation et en gestion de l'innovation.

Tadesse a également souligné que le développement des infrastructures aéronautiques en Éthiopie créera de nouvelles opportunités pour les établissements de formation.

Selon lui, l'université s'est solidement positionnée comme un pôle de formation aéronautique de premier plan sur le continent.

« L'Université d'aviation éthiopienne est pionnière dans la formation aéronautique africaine », a-t-il déclaré.

L'université, opérationnelle depuis près de six ans, a rapidement développé ses capacités de formation, diversifié ses programmes académiques et étendu son rayonnement pour accueillir des stagiaires de nombreux pays.

Elle propose actuellement des formations dans la quasi-totalité des grandes disciplines aéronautiques, notamment la formation de pilotes, les services de personnel de cabine, la maintenance aéronautique et l'ingénierie.

Selon le président, cette large gamme de formations a permis à l'établissement de jouer un rôle crucial pour combler le déficit de compétences dans le secteur aéronautique africain.

« Nous contribuons de manière significative à pallier la pénurie de professionnels de l'aviation sur le continent », a affirmé M. Leake.

Il a attribué les succès de l'université à son modèle de formation professionnelle performant et à son étroite collaboration avec le groupe Ethiopian Airlines.

« Nous tirons parti des différentes composantes du groupe pour offrir une formation pratique solide, en complément de la théorie, et nos instructeurs sont très expérimentés », a-t-il expliqué.

Des infrastructures modernes constituent également un atout majeur pour attirer des stagiaires du monde entier.

« Nous disposons de simulateurs de pointe et de laboratoires entièrement équipés qui améliorent la qualité de la formation et attirent un corps étudiant diversifié, même si les pays africains restent nos principaux clients », a-t-il déclaré.

Évoquant la pose de la première pierre de l'aéroport international de Bishoftu, il a indiqué que la croissance de la compagnie aérienne et l'acquisition d'avions supplémentaires augmenteraient la demande de personnel qualifié.

« Il sera nécessaire de former des pilotes, des techniciens et d'autres professionnels de l'aviation », a-t-il affirmé.

Selon lui, le nouvel aéroport renforcera le rôle de l'université dans le développement de la main-d'œuvre.

« L'aéroport international de Bishoftu offrira de nouvelles opportunités à l'Université de l'aviation et nous permettra d'accroître notre capacité à former le personnel nécessaire à la réalisation de notre mission », a-t-il conclu.

Le 17 janvier 2026, l'Université de l'aviation d'Ethiopian Airlines a réaffirmé sa position de centre d'excellence aéronautique de référence en Afrique après avoir diplômé 457 professionnels originaires de 12 pays, dont le Nigeria, l'Italie et le Yémen, contribuant ainsi directement à atténuer la pénurie mondiale de professionnels qualifiés du secteur aérospatial.

En tant que plus ancienne et plus grande institution de formation aéronautique de la région, l'université continue de jouer un rôle essentiel dans le développement du capital humain et la croissance économique, en tirant parti de la vaste infrastructure, du hub international et des services liés à l'aviation du groupe Ethiopian Airlines.