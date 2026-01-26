Afrique: Abdoulaye Fall sur la CAN - «Aucun pays ne s'est opposé au Maroc comme le Sénégal ne l'a fait »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall, a révélé que le Sénégal a résisté et surmonté les obstacles des dirigeants marocains pour remporter la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2025.

BAMBEY - Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a profité du Sargal que sa ville natale, Bambey, lui a dédié pour se prononcer sur les difficultés que les joueurs de l'équipe nationale, l'encadrement technique et les fédéraux ont vécues à Rabat (Maroc) lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Selon lui, le sacre des Lions a été le fruit d'une résistance pour surmonter les obstacles posés par la Fédération royale marocaine de football après leur qualification en finale.

« Aucun pays ne s'est opposé au Maroc comme le Sénégal ne l'a fait. Le Sénégal a été le seul pays qui a osé dire non et contester les mauvaises conditions d'hébergement et d'entraînement que le Maroc proposait à ses adversaires pendant la compétition », a-t-il déclaré.

Le président de l'AS Bambey a rappelé que la FSF a refusé de se loger dans un hôtel que toutes les autres équipes ont accepté. « Nous avons rejeté cette offre parce que l'hôtel se trouve en plein centre-ville et nos joueurs ne pouvaient pas avoir une bonne concentration. Ils ont voulu aussi que notre équipe s'entraîne au centre Mohammed VI pour pouvoir nous épier », a-t-il ajouté.

M. Fall a souligné que leur opposition aux mauvaises conditions a porté ses fruits, puisque la Fédération royale marocaine de football est finalement revenue sur ces décisions en proposant d'autres alternatives, comme la délocalisation de l'entraînement au centre annexe du complexe Moulaye Abdallah, la mise à disposition de tickets VIP et de tickets de loge officielle à toute la délégation, ainsi que la sécurisation de l'hôtel des Lions et de la séance d'entraînement de la veille du match.

L'ancien président de la Ligue de football de Diourbel a regretté le fait que le Sénégal ne pouvait pas récuser l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndalla, dont la désignation a été officialisée à la veille de la finale, à 22 heures.

« Le seul point sur lequel nous sommes restés impuissants, c'est l'arbitrage. Quand Ablaye les a appelés, ils ont répondu qu'ils voulaient protéger l'arbitre pour éviter la pression », a conclu Abdoulaye Fall.