Sénégal: University Football League - Avalanche de buts lors de la septième journée

La deuxième édition de l'University Football League (UFL) a tenu toutes ses promesses ce week-end des 24 et 25 janvier 2026. Sur la pelouse de Dakar Sacré-Coeur, l'IPD s'est imposé face à l'ISQT, tandis que l'UNIPRO a pris le meilleur sur l'ESMT. De leur côté, l'ISDD et le BEM ont respectivement dominé l'ESCOA et l'UAHB, confirmant l'intensité de cette septième levée.

Organisée par All Actions Sport et Business (filiale de Kalimo Consulting Group), cette édition de l'UFL continue de combler les attentes des passionnés de football universitaire.

Groupe D : L'IPD fait la loi

Pour ouvrir le bal, l'Institut Polytechnique de Dakar (IPD) affrontait l'Institut Supérieur de la Qualité Totale (ISQT). Dès l'entame, les Polytechniciens, vêtus de blanc, ont multiplié les assauts. Leur domination est récompensée au quart d'heure de jeu par Cheikh Ndiaye, qui ouvre le score (1-0).

Piqués au vif, les « Bleus » de l'ISQT réagissent et se procurent une occasion franche, repoussée par le portier de l'IPD. Juste avant la pause, au terme d'une belle action collective, Papa Amadou Sow double la mise (2-0).

Au retour des vestiaires, le coach de l'ISQT opère des changements tactiques pour relancer son équipe. Coaching payant : les siens reprennent le contrôle du ballon. Le capitaine est fauché dans la surface et Alioune Gaye transforme le penalty avec sang-froid (2-1).

Malgré cette réduction du score, l'IPD gère sereinement la fin de match et s'impose logiquement 2-1, prenant la tête du groupe D.

Ngagne Lô, entraîneur de l'ISQT, a reconnu les lacunes défensives de son équipe face au pressing adverse :

« Mes défenseurs étaient dépassés par leur jeu long et oubliaient souvent l'attaquant de pointe. »

Lucide, il assume sa part de responsabilité : « En seconde période, j'ai changé de défenseur et nous avons mieux maîtrisé la partie. J'aurais dû faire ce changement plus tôt, mais nous espérons rebondir pour décrocher la qualification. »

Groupe F : L'UNIPRO prend les commandes

Le second choc de la journée opposait l'UNIPRO à l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT), deux formations encore en lice pour la qualification dans la poule F.

Dans une ambiance électrique animée par les Assiko de Pierro du Sicap-Siko, l'UNIPRO frappe d'entrée grâce à Cheikh Cissé. Le match s'emballe, les deux équipes se rendent coup pour coup. Le numéro 10 de l'UNIPRO manque de peu le break, tandis que l'ESMT perd son numéro 18 sur blessure juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'ESMT revient avec de meilleures intentions. Plus incisif, leur numéro 7 transperce la défense mais bute sur le gardien. L'UNIPRO réplique aussitôt : après un but refusé pour hors-jeu, Abdou Ndiaye (n°10) parvient à doubler la mise (2-0).

Le suspense renaît quand Pape Senghor réduit l'écart d'une frappe lointaine et puissante (2-1). Mais en fin de match, un contre rapide de l'UNIPRO fait la différence. Sur l'action, le gardien de l'ESMT, Aliou Barro, marque contre son camp (CSC).

Score final : 3-1 pour l'UNIPRO, désormais seul leader du groupe F.

L'ISDD impitoyable, le BEM poursuit sa marche en avant

La septième journée s'est conclue dimanche avec deux affiches spectaculaires.

En ouverture, l'Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) a infligé une lourde défaite à l'ESCOA (7-3). Véritable homme du match, Karim Cissé a inscrit cinq buts, tandis que Ndiame Gueye a également participé au festival offensif. Du côté de l'ESCOA, les réalisations de Serigne Bara Fall et Ass Mbaye n'ont été qu'une maigre consolation face à une défense en grande difficulté.

En clôture, le BEM de Dakar a confirmé sa bonne dynamique face au finaliste malheureux de la saison passée, l'Université Ahmadou Hampaté Bâ (UAHB).

Grâce à des réalisations signées Waly, Cisko et Mohamed Sow, le BEM s'est imposé logiquement (3-1). L'unique but d'Ousmane Sané n'aura pas suffi à relancer les espoirs de l'UAHB.