Afrique: Afreximbank rejoint le cercle des institutions financières conformes à la norme ISO 31000:2018

La Banque Africaine d’Exportation-Importation (Afreximbank) a obtenu l’enregistrement de son cadre de gestion des risques conformément à la norme ISO 31000:2018, délivré par l’organisme d’accréditation Certification Partner Global (CPG). Cette reconnaissance, émise en novembre 2025, marque une étape majeure dans l’évolution institutionnelle de la Banque et témoigne de son engagement en faveur de l’excellence opérationnelle aux standards internationaux.

Selon un communiqué officiel publié le 23 janvier, cette accréditation fait suite à des évaluations indépendantes rigoureuses menées par des auditeurs externes, lesquelles n’ont relevé aucune non-conformité. Elle place Afreximbank aux côtés des principales banques multilatérales de développement et institutions financières mondiales disposant de cadres de gestion des risques matures.

Le Dr Elias Kagumya, directeur général du groupe en charge de la gestion des risques et directeur des risques d’Afreximbank, a déclaré que l’obtention de l’enregistrement ISO 31000:2018 va au-delà d’une simple reconnaissance internationale. Elle reflète des investissements soutenus dans le renforcement des capacités institutionnelles et l’intégration d’une culture proactive du risque à l’échelle de l’organisation.

Il a souligné que, pour une institution fondée sur des traités et disposant d’un bilan d’environ 45 milliards de dollars, la gestion efficace des risques est essentielle à la réalisation de son mandat. Cette accréditation rassure ainsi les États membres, les institutions financières, les investisseurs et les entreprises quant à la maturité du dispositif de gestion des risques de la Banque.

Le cadre de gestion des risques d’entreprise d’Afreximbank adopte une approche globale couvrant l’ensemble des activités de la Banque, de la stratégie commerciale aux enjeux environnementaux et liés au mandat. Il vise à identifier, analyser et surveiller les risques afin d’assurer une gestion stable et maîtrisée des programmes, plateformes et instruments financiers clés.

Cette reconnaissance s’inscrit dans les priorités du Plan stratégique VI d’Afreximbank, qui met l’accent sur la mise en place d’un cadre de gestion des risques mature. En 2025, la Banque avait lancé un projet complet d’alignement de son cadre de gestion des risques d’entreprise sur la norme ISO 31000:2018, en collaboration avec CPG en tant qu’organisme d’accréditation indépendant.

L’adoption de cette norme apporte des bénéfices concrets aux opérations d’Afreximbank. Elle renforce la confiance des parties prenantes, consolide la culture du risque à l’échelle de l’institution et favorise une identification et une atténuation proactives des risques dans un environnement opérationnel complexe. Elle fournit également des orientations structurées pour intégrer les considérations de risque dans l’élaboration de la stratégie, la planification financière et la prise de décision, tout en améliorant l’efficacité des mécanismes de suivi, de reporting et de communication des risques.

De son côté, Certification Partner Global (CPG) a salué la sophistication et la portée du cadre de gestion des risques d’Afreximbank. L’organisme a souligné la capacité de la Banque à gérer neuf catégories critiques de risques à travers un univers de risques bien structuré, couvrant notamment les risques stratégiques, commerciaux et liés au mandat. Selon CPG, l’alignement de ce cadre avec les meilleures pratiques internationales positionne Afreximbank comme un leader mondial en matière de gouvernance des risques institutionnels.

Cette accréditation intervient à un moment clé pour l’intégration commerciale africaine, alors qu’Afreximbank joue un rôle central dans l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Elle soutient notamment des initiatives stratégiques telles que le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), désormais opérationnel dans 19 pays et reliant plus de 160 banques commerciales, ainsi que la Passerelle commerciale africaine (ATG), dédiée à la facilitation du commerce transfrontalier.

L’obtention de l’enregistrement ISO 31000:2018 renforce ainsi la position d’Afreximbank non seulement comme principale institution africaine de financement du commerce, mais également comme une banque de développement compétitive à l’échelle mondiale, engagée envers les plus hauts standards de gouvernance et de résilience opérationnelle.

La norme ISO 31000:2018, développée par l’Organisation internationale de normalisation, constitue la référence mondiale en matière de gestion des risques. Elle définit des principes et des lignes directrices couvrant la conception, la gouvernance, la mise en œuvre et l’intégration des pratiques de gestion des risques. L’enregistrement obtenu confirme que le cadre d’Afreximbank est conforme aux meilleures pratiques internationales, tout en tenant compte des spécificités liées à ses opérations dans 54 États membres africains et au sein de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).