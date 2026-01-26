Cameroun: Le mouvement reactionnaire KOR (kamto ou rien) est une insulte au MRC et à ses sympathisants

LA NÉGATION DE LA POLITIQUE... Si Maurice Kamto est ce qu'il est dans le cœur des camerounais et du Peuple du changement, ce n'est pas simplement du fait de ses compétences intellectuelles exceptionnelles que beaucoup ne peuvent apprécier dans sa réelle profondeur, mais davantage grâce à ses réelles compétences comportementales et politiques.

Dans la gadoue politique camerounaise, malgré le torrent de calomnies, de dénigrement dont il est affublé, on n'a jamais pu établir qu'il a transigé avec la morale et la loi, ni en tant que commis de l'Etat, ni en tant que politique. De même, les outrances langagières, la brutalité, voire la vulgarité qui sont devenus la marque de nombreux politiques au Cameroun ne sont pas de son registre.

D'où vient-il qu'une idée, baptisée KOR, se revendique de quelqu'un dont l'ADN en tant que Juriste, avocat, en tant qu'intellectuel, enseignant émérite, qui tous les jours que Dieu lui accorde, travaille à améliorer, à corriger, à faire évoluer, à remettre en question ce qu'il a pensé la veille ?

D'où vient-il qu'un mouvement de la pensée unique, se revendique de quelqu'un qui tous les jours, est confronté en tant qu'Homme de science et surtout en tant que juriste, à la contradiction, à la pensée opposée, à l'argument de l'autre et donc aux limites de sa propre pensée ?

D'où vient-il que dans un parti politique bourré de talents comme le MRC, que puisse germer un tel slogan-repoussoir, aussi irrespectueux pour ces derniers que répugnant pour des alliés potentiels ?

Cette posture, engendrée par l'inqualifiable injustice dont a été victime le Peuple du changement, notamment cette exclusion sauvage de Maurice KAMTO de l'élection présidentielle, semble se nourrir essentiellement d'aigreur. Pourtant, la politique, la vraie, elle se nourrit de lucidité, de contradiction, de générosité, de combativité.

On peut penser comme moi et beaucoup d'autres, que Maurice KAMTO est l'homme politique le plus important de ces 10 dernières et le sera pour quelques années encore et qu'il est précieux dans l'entreprise du changement, mais il faut savoir éviter d'en faire une espèce de djoudjou (épouvantail).

A ce sujet, je suis dans la société civile (hors MRC), probablement celui qui le plus a porté l'idée argumentée de la nécessaire centralité de l'homme KAMTO dans le désir d'avenir du peuple camerounais, ce qui passe par un appareil politique de grande qualité. J'ai pris avec beaucoup de plaisir, toute ma part dans ce chantier également, bien que n'étant pas militant du MRC.

Mais ma proximité idéologique (je suis Kamtoïste), voire relationnelle avec le Président du MRC, m'interdit même par respect pour l'Homme qui croit en la fertilité des idées contraires qu'il est, de devenir son adorateur.

Maurice KAMTO a besoin des outils que sont des idées et d'une myriade d'actions militantes de terrain, à l'image de ce que fait le jeune Jacques Bertrand MANG pour aller à la conquête du pouvoir. Il n'a pas besoin d'adorateurs fanatisés, réactionnaires d'une secte, pour nous apporter le Changement.