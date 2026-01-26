Soudan: Le ministère de la Santé et l'OMS conviennent de développer les protocoles thérapeutiques et d'élargir le soutien aux hôpitaux des États

Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont convenus de renforcer les protocoles thérapeutiques et d'élargir le soutien aux hôpitaux dans les différents États du Soudan, à l'issue d'une réunion élargie tenue au siège du ministère.

La réunion,qui coprésidée par le directeur de l'administration générale de la médecine curative, Dr. Haidar Mohamed Abdel Nabi, et le directeur de l'unité des projets de l'OMS, Dr. Nassib, a porté sur l'évaluation des projets stratégiques en cours, notamment le projet SHIRE de renforcement des capacités hospitalières et le projet soutenu par la Banque Africaine de Développement visant à améliorer la qualité des services de santé.

Dans l'État de Khartoum, l'hôpital de Surourab a été intégré au projet SHIRE, avec des orientations pour inclure prochainement deux autres hôpitaux et deux centres de santé dans le cadre du soutien de la Banque africaine de développement.

De son côté, la directrice de l'administration générale de la santé internationale, Dr. Alaa Al-Tayeb Muddathir, a salué le rôle de l'OMS dans l'appui au système de santé soudanais, en particulier durant la guerre et la phase de reconstruction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont également convenu de mesures pratiques pour garantir la qualité des services, notamment la mise en place de commissions spécialisées pour la révision des protocoles thérapeutiques et l'actualisation des listes de médicaments essentiels, la poursuite des visites de terrain dans les États et l'adoption d'un mécanisme de réunions périodiques pour assurer le suivi et la durabilité des projets.