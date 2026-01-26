Ile Maurice: Accidents - 18 morts sur nos routes en 25 jours

Le mois de janvier 2026 s'inscrit déjà comme l'un des plus meurtriers sur les routes mauriciennes. Selon les chiffres disponibles, 18 décès liés à des accidents de la route ont été enregistrés depuis le début de l'année, contre 12 durant la même période en janvier 2025. Une augmentation significative de six morts supplémentaires qui traduit une tendance préoccupante.

Derrière ces chiffres, ce sont surtout des vies brisées, des familles endeuillées et des drames humains irréversibles. Plusieurs cas récents illustrent cette réalité : accidents impliquant la vitesse excessive, conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, perte de contrôle sur routes mouillées ou encore collisions violentes entraînant des décès parfois après plusieurs semaines d'hospitalisation. Ces différents cas montrent une réalité inquiétante : en l'espace de quelques semaines, janvier 2026 compte déjà plusieurs décès liés aux accidents de la route touchant des victimes âgées de 24 à 72 ans, issues de régions diverses telles, Beau-Bassin, Mahébourg et Quatre-Bornes. Au-delà des chiffres, ce sont des familles entières qui basculent dans le deuil.

Gros-Billot : un deuxième décès endeuille la famille de l'ancienne maire

L'accident de la route survenu le mercredi 21 janvier à Gros-Billot, New-Grove, continue de provoquer une vive émotion. Le drame fait désormais deux victimes.

Après la disparition de Rajenee Mootoo Caroopen, ancienne mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, son époux, Kaylasson Mootoo Caroopen, est décédé à son tour des suites de ses blessures, hier matin. Grièvement atteint lors de la collision, il était maintenu sous surveillance médicale depuis l'accident. Une autopsie sera pratiquée à l'hôpital Victoria, Candos, afin d'établir avec précision les causes de son décès.

L'accident s'est produit alors que la famille se rendait à l'aéroport pour accompagner leur fille. Leur véhicule, un van, est entré en collision avec une voiture conduite par un homme de 29 ans. Ce dernier a été placé en état d'arrestation pour les besoins de l'enquête. Les examens d'alcoolémie pratiqués sur les deux conducteurs se sont révélés négatifs. Cependant, les conséquences de l'accident ne se limitent pas aux deux décès. Les deux enfants du couple, un garçon et une fille, ont également été sérieusement blessés et ont dû recevoir des soins médicaux. Les obsèques de Rajenee Mootoo Caroopen sont prévues pour ce mardi 27 janvier. À hier après-midi, nous n'avions pas encore connaissance de la date de celles de son époux.

Plaine-Verte : un jeune de 24 ans tué, le conducteur positif à l'alcool et à la drogue

Le samedi 24 janvier, un accident mortel est survenu à Nicolay Street, Plaine-Verte. Une Hyundai conduite par Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo, 27 ans, a percuté la barrière de sécurité. Dylan Rummun, 24 ans et habitant Quatre-Bornes, a été coincé à l'avant du véhicule. Il est décédé. L'autopsie a conclu à un choc dû à de graves blessures thoraciques. Deux passagères ont été blessées et hospitalisées : une mineure de 17 ans de La Tour-Koenig, dont l'état est stable, et une jeune femme de 21 ans, habitante de Quatre-Bornes, dont état est stable. Les analyses ont révélé que le conducteur présentait un taux d'alcool de 52 mg/l et le test de drogue s'est révélé positif. L'accident a été capturé par une caméra Safe City. Le conducteur a été arrêté et placé en cellule policière après sa comparution en cour.

Mahébourg : un homme de 35 ans décède après plus d'un mois d'hospitalisation

Le vendredi 23 janvier, Jeffrey Marcelin, un peintre âgé de 35 ans résidant à VilleNoire, Mahébourg, est décédé à l'hôpital Jawaharlal Nehru où il était hospitalisé depuis le 22 décembre 2025. Il avait été grièvement blessé lors d'un accident impliquant sa motocyclette et un taxi conduit par Ahmad Salim Peeroo, 58 ans. Ce dernier avait été testé négatif à l'alcool.

Le chauffeur implique la victime dans une saisie de plus de 360 g de cannabis

Il est fort possible qu'un des survivants ait craché le morceau après l'accident mortel survenu à Plaine-Verte. Dans la soirée du samedi 24 janvier, une importante opération antidrogue a été menée par la police de Plaine-Verte, en collaboration avec la Criminal Investigation Division, la Divisional Support Unit, l'Emergency Response Service et l'ADSU Metro North. L'intervention faisait suite à des images de vidéosurveillance issues des caméras Safe City qui ont relevé des comportements suspects.

La police a interpellé Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo, entrepreneur domicilié à Quatre-Bornes. L'homme, impliqué dans l'accident mortel, conduisait la Hyundai blanche en compagnie de trois passagères. Les enquêteurs ont constaté que Bhugeloo avait retiré un sac en papier noir du coffre arrière et l'avait caché dans un buisson le long de Military Road, en face du Mauritius Institute of Training Development de Plaine-Verte. Confronté aux images et aux faits, il a reconnu en partie, d'une manière hésitante : «Wi misie, parsel mass sa. Pa pou mwa sa, pou gro sa. Mo finn bizin kasiet sa akoz ti deza dan problem aksidan.»

Guidé par les policiers, Bhugeloo a indiqué l'endroit exact du sac. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert un sachet transparent contenant une quantité importante de matière végétale suspectée d'être du cannabis ainsi qu'un second sachet plus volumineux, contenant également de cannabis. Informé de ses droits constitutionnels et confronté aux preuves, le suspect a reconnu que les sacs provenaient de la voiture et avaient été remis à une des passagères, tout en minimisant son implication: «Samem sak gandia ki mo ti tire dan loto e donn enn tifi pou kasiet me misie pou gro sa.»

Le sac et son contenu ont été transportés au bureau de l'ADSU Metro North pour la pesée, le scellage et un prélèvement ADN par le Scene of Crime Office. Les résultats ont révélé : un sachet de 158,04 g de cannabis et un second sachet de 210,00 g, pour un total de 362,09 g, représentant une valeur marchande estimée à Rs 552 135.