Ile Maurice: Après les tensions entre fêtards et policiers, les arrestations débutent

26 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Ce qui devait être une simple intervention pour nuisance sonore s'est soldé par des moments de tension entre policiers et fêtards, ce dimanche 25 janvier, à Palmar. Les arrestations ont débuté ce lundi 26 janvier. Un membre de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ainsi que le propriétaire d'un car wash à Camp-de-Masque figurent parmi les personnes interpellées.

Vers 18 h 30, dimanche, la police est intervenue sur la plage publique à la suite de plaintes faisant état de musique trop forte. À leur arrivée, les policiers ont identifié un véhicule équipé de plusieurs haut-parleurs installés dans le coffre.

Alors qu'ils tentaient de procéder aux vérifications d'usage, la situation a rapidement dégénéré. Selon une source policière, plusieurs individus ont adopté une attitude hostile, tandis que les policiers se sont retrouvés encerclés par une foule.

Des bouteilles et du sable ont été lancés en direction des policiers et de leur véhicule. Face à l'escalade des tensions, les policiers ont finalement quitté les lieux. Deux conducteurs ont été verbalisés pour nuisance sonore.

L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces incidents.

