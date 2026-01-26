Ile Maurice: Saisie de 32 kg de stupéfiants - Un policier du PIO arrêté

26 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Les officiers de l'AntiDrug and Smuggling Unit (ADSU) de l'aéroport ont arrêté un officier du Passport and Immigration Office (PIO) samedi soir, Muhammad Nasiruddin Bundhun, âgé de 32 ans et résidant à Plaine-Magnien, dans le cadre d'une importante opération de trafic de drogue qui avait conduit à l'interception de deux ressortissantes françaises à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, le mercredi 21 janvier. Elles transportaient du cannabis, du haschich et de la cocaïne d'une valeur estimée à Rs 240 millions.

Samedi, les enquêteurs de l'ADSU ont perquisitionné le domicile. Du gaz lacrymogène a été retrouvé chez lui. Il est accusé de conspiracy dans le cadre de cette affaire. Le policier a été placé en détention au centre de détention de Moka. À savoir que les deux Françaises ont été arrêtées avec plus de 32 kilos de drogues à leur arrivée à bord du vol AF470 en provenance de Paris-Charles de Gaulle. Noellise Johan transportait 52 paquets rectangulaires de haschich et 15 sachets de cannabis, pour un poids total de 15,8 kilos. Ilhem Nadia Berrabha, infirmière de profession, avait 107 colis de haschich et un sachet de poudre blanchâtre suspectée d'être de la cocaïne, pour un poids total de 17,1 kilos.

Les deux femmes ont été inculpées pour importation de drogue et trafic avec circonstances aggravantes. Elles demeurent en détention. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'ampleur exacte du réseau et à identifier d'éventuels complices policiers.

