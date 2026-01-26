Ile Maurice: La victime française identifie formellement Beltrami Bolzano Kemayou

26 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un nouveau développement est intervenu dans l'affaire du Camerounais Beltrami Bolzano Kemayou. Un exercice d'identification s'est tenu le mardi 20 janvier dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT) aux Casernes centrales, à Port-Louis, dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'une ressortissante française survenue à Calodyne. Lors de cette procédure officielle, la victime a, selon les informations disponibles, formellement identifié Beltrami Bolzano Kemayou comme étant son agresseur. Cette étape constitue une avancée importante dans ce volet de l'enquête.

Pour rappel, Beltrami Bolzano Kemayou avait jusque-là nié les faits d'agression à l'encontre de la ressortissante française, rejetant notamment les accusations d'agression sexuelle. En revanche, il avait reconnu être responsable du décès de sa compagne, Sivanee Saminaden, 29 ans, survenu à Petit-Raffray dans la nuit du 3 au 4 janvier, ainsi que de l'abandon de leur bébé de six mois dans une poubelle. L'enfant avait été retrouvé vivant peu après les faits.

Le suspect demeure en détention pendant que les enquêteurs poursuivent l'analyse des témoignages, des éléments matériels et des différentes déclarations consignées au dossier. Les rapports issus des évaluations psychiatriques et toxicologiques récemment réalisées doivent également être versés aux pièces de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de consolider l'ensemble des preuves avant les prochaines étapes judiciaires.

