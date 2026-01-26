Sénégal: Week-end des champions - De retour de la CAN, Habib Diallo et Pathé Ciss buteurs avec leurs clubs

Dakar — Une semaine après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, les champions d'Afrique ont repris la compétition avec leurs clubs respectifs. Habib Diallo, Pathé Ciss se sont notamment illustrés en étant buteurs, tandis que d'autres Lions ont été titularisés ou ménagés par leurs entraîneurs.

Pathé Ciss et Habib Diallo buteurs

Titulaire face à Osasuna en Liga espagnole, Pathé Ciss a permis au Rayo Vallecano (6e) d'égaliser à la 59e mn. Le milieu sénégalais, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, n'a toutefois pas pu empêcher la défaite de son équipe (1-3).

Son coéquipier en sélection, Pape Gueye, s'est également incliné avec Villarreal face au Real Madrid (0-2). Auteur de l'unique but de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc, il a disputé toute la rencontre. Avant le coup d'envoi, il a été chaleureusement félicité par son club devant son public.

En Ligue 1 française, Habib Diallo s'est illustré en inscrivant un but avec le FC Metz, lanterne rouge du championnat. Les Messins recevaient l'Olympique lyonnais (5e) de Moussa Niakhaté lors de la 19e journée, mais se sont lourdement inclinés à domicile (2-5). Niakhaté, sélectionné dans le onze-type de la CAN, est entré en jeu au début de la seconde période.

Un autre Sénégalais s'est fait remarquer en Ligue 1, Demba Diop. Arrivé cet hiver à Toulouse en provenance de Nuremberg (Allemagne), le milieu de terrain de 22 ans a inscrit son premier but sous les couleurs du Téfécé. Il s'est également mué en passeur décisif sur le second but lors de la victoire toulousaine face à Brest, où évolue son compatriote Pathé Mboup.

Avec Monaco (10e), Lamine Camara était titulaire tandis que Krépin Diatta était au repos lors du match nul et vierge contre Le Havre. Dans le camp havrais, le gardien sénégalais Mory Diaw était également au repos, alors que Arouna Sanganté, Rassoul Ndiaye et Issa Soumaré figuraient sur la feuille de match.

Capitaine de Strasbourg (7e), Mamadou Sarr a été titularisé lors de la victoire face à Lille (4-0). Le défenseur de 20 ans était également titulaire lors de la finale de la CAN 2025 disputée à Rabat.

Le plus jeune buteur de la CAN, Ibrahim Mbaye, a débuté avec le PSG (leader) lors du succès contre Auxerre (1-0).

Des fortunes diverses à l'étranger

En Premier League anglaise, Ismaïla Sarr a démarré la rencontre de la 23e journée face à Chelsea. Crystal Palace (15e) s'est incliné à domicile (1-3). L'ailier sénégalais a disputé l'intégralité du match.

À l'inverse, El Hadji Malick Diouf (West Ham, 18e) et Habib Diarra (Sunderland, 10e), qui s'affrontaient ce dimanche, n'ont pas débuté la rencontre. Les Hammers se sont imposés (3-1). Diouf est entré à 21 mn de la fin, tandis que Diarra est entré en jeu au début de la seconde période.

Malade lors de la finale de la CAN, Pape Matar Sarr ne figurait pas sur la feuille de match de Tottenham (14e) contre Burnley (2-2).

Les champions d'Afrique sénégalais Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye, avec Everton (11e), affronteront Leeds, lundi à 20h GMT, au Hill Dickinson Stadium.

En Serie A italienne, Boulaye Dia était titulaire avec la Lazio (9e) lors de la 22e journée face à Lecce.

En Super Lig turque, Ismaïla Jakobs était titulaire avec Galatasaray (leader) lors de la victoire en déplacement à Karagümrük (3-1), à l'occasion de la 19e journée. Sorti à la 64e mn, le nouveau champion d'Afrique avait également disputé les dix dernières minutes du match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid (1-1), mercredi.

Son compatriote Chérif Ndiaye (Samsunspor) a joué les 22 dernières minutes face à Kocaelispor.

En deuxième division turque, Mbaye Diagne (Amedspor) a inscrit son 18e but de la saison contre Sivasspor.

Au Maroc, Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) était titulaire samedi en Ligue des champions africaine face au champion en titre, Pyramids FC (0-0). Le milieu de terrain des Lions n'avait disputé aucun match lors de la CAN.

En Saudi Pro League, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly (Al Hilal), et Sadio Mané (Al Nassr) ont été ménagés par leurs clubs, tandis qu'Édouard Mendy était dans les cages lors du succès d'Al Ahli SC (3-0) face à Neom SC.

En Pro League belge, Ousseynou Niang (Royale Union SG, leader) a disputé les dix dernières minutes de la rencontre face à Louvain.