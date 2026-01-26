Madagascar: PFL 3e journée - Disciples FC arrache sa troisième victoire

Disciples FC et Tsaramandroso FC conservent la position de leader respectivement dans la conférence Sud et celle du Nord. L'équipe de Vakinankaratra a battu à domicile Uscafoot.

Parcours sans faute. Disciples FC arrache sa troisième victoire d'affilée en s'imposant 3 à 1 à domicile dimanche contre Uscafoot au stade Vélodrome d'Antsirabe. Créditée de 9 points (+4), l'équipe du Vakinankaratra conserve ainsi le fauteuil de leader dans la conférence Sud après trois victoires en autant de matchs. La formation hôte a nettement dominé la première période.

Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto ont imposé leur rythme dès l'entame de la rencontre. Tendry a raté de peu sa première tentative, son tir a heurté la barre transversale (11e). L'attaquant des Barea au CHAN 2023 a par la suite inscrit le premier but de Disciples FC en transformant un penalty à la suite d'une faute sur Fabrice (27e). Quatre minutes plus tard, ce dernier a marqué de la tête le deuxième but de l'équipe d'Antsirabe (32e). Le score à la pause a été de 2 buts à rien en faveur de la formation hôte.

Nombreux reports

Au retour des vestiaires, Alberto a réduit l'écart en s'offrant l'unique but de l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo (48e). À peine une minute plus tard, Disciples FC a creusé l'écart grâce au deuxième but signé Tendry. « Les joueurs ont bien joué en première période. Ils se sentaient fatigués en deuxième mi-temps en raison du long voyage après le match à Toliara », souligne le coach Mamisoa.

La rencontre est devenue de plus en plus tendue et musclée en seconde période. Un deuxième but du club de la capitale à cinq minutes de la fin a été refusé par l'arbitre. Les dirigeants de ce club ont par conséquent déposé une réclamation. Elgeco Plus grimpe d'une marche et occupe la place de dauphin (7 points) après sa victoire 1 à 0 contre COSPN hier à Antaninkatsaka.

Dans la conférence Nord, Tsaramandroso Formation FC conserve lui aussi la première place après sa victoire 3 à 2 sur sa pelouse contre FC Rouge dimanche au stade Rabemananjara à Mahajanga. Le score affichait un partout à la pause. Marley s'est offert le premier but de l'équipe de Boeny (13e) et Frédéric a été l'auteur du but de l'égalisation (23e). Bertino inscrit le deuxième but du FC Rouge (52e), puis égalise par Valdo (65e).

Le but de la victoire de Tsaramandroso a été signé Jaera (73e). Les cinq autres matchs de la troisième journée ont été reportés, la plupart en raison des intempéries, comme le cas du match COSFA-Ajesaia prévu hier et qui sera rejoué mardi à Betongolo. Il y avait aussi la rencontre entre AS Sainte-Anne et Mama FC à Iavoloha, Fosa Juniors FC-Clinique Zanatany à Mahajanga samedi, et Antimo Record-CFFA à Toliara. Les dates de report restent encore à confirmer.