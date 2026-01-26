Afrique: Café-Histoire - Faranirina Rajaonah met les documents au coeur du récit historique

L'historienne Faranirina Rajaonah insiste sur le rôle fondamental des documents dans l'écriture du passé. L'occasion pour elle de partager un ouvrage collectif développant ce sujet.

Écrire l'Histoire d'une nation est une nécessité, mais encore faut-il interroger les sources sur lesquelles elle se fonde. C'est autour de cet enjeu central qu'un Café-Histoire s'est tenu samedi dernier au Musée de la Photographie de Madagascar, réunissant chercheurs, étudiants et passionnés d'Histoire. À cette occasion, Faranirina Rajaonah, historienne et professeure émérite, a présenté l'ouvrage Madagascar, une approche de l'Histoire par les documents et animé une conférence consacrée au rôle fondamental des sources historiques.

Lors de la rencontre, Faranirina Rajaonah a insisté sur l'importance de mettre les sources au cœur de l'Histoire. Vestiges archéologiques, textes anciens, iconographies, archives écrites ou audiovisuelles constituent autant de matériaux essentiels pour contextualiser les faits, analyser les dynamiques sociales et restituer des voix parfois absentes des récits officiels. Une démarche qui rappelle que l'Histoire se construit à partir de documents concrets, souvent fragmentaires, mais riches de sens.

Le livre couvre l'ensemble de l'Histoire de Madagascar, depuis le peuplement jusqu'à la période très contemporaine. Conscients qu'aucun historien ne peut être spécialiste de toutes les périodes, le projet a mobilisé des compétences variées : archéologues, spécialistes du XIX siècle et chercheurs d'autres périodes clés.

Chaque chapitre a ainsi été confié à un spécialiste, avant un important travail d'harmonisation et de coordination, assuré par Philippe Beaujard, Samuel Sanchez et Faranirina Rajaonah.

Travail de longue haleine

Publié aux éditions Hémisphères, cet ouvrage collectif propose une lecture renouvelée de l'Histoire de Madagascar. Partant du constat que la trame générale du passé malgache est déjà largement connue, ses auteurs ont choisi de ne pas répéter les récits existants, mais de placer les documents au point de départ du travail historique. L'objectif est double : offrir un livre accessible aux étudiants tout en constituant un outil de référence pour les enseignants et les chercheurs, grâce à des angles d'analyse renouvelés.

La conception de l'ouvrage a représenté un travail de longue haleine, mené sur deux à trois ans. Les principaux défis ont porté sur la recherche et le rassemblement des documents, ainsi que sur la mise en cohérence des approches. Si certaines sources avaient déjà été publiées, d'autres ont nécessité des recherches approfondies, chaque auteur travaillant à partir des matériaux propres à sa période.

Présenté officiellement à Paris en novembre 2025, l'ouvrage a vu sa parution définitive finalisée au mois de mai. Ouvert et accessible, ce Café-Histoire a reflété l'esprit du livre lui-même. L'historienne a encouragé sa lecture, soulignant qu'il s'agit d'un ouvrage agréable à lire, y compris pour les non-historiens, grâce notamment au travail soigné du maquettiste. Une invitation à découvrir l'Histoire malgache autrement, à travers les documents qui la fondent.