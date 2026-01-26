Madagascar: Le renversement d'un camion paralyse la RN2

Énième coupure sur la Route nationale numéro 2. La circulation a de nouveau été interrompue sur la RN2, au niveau d'Anevoka, suite au renversement d'un camion sur la chaussée. Le trafic est resté totalement bloqué pendant plusieurs heures, provoquant de longues files de véhicules et d'importantes perturbations dans les deux sens.

Cet incident a lourdement affecté les déplacements des usagers, notamment les transporteurs de marchandises et les voyageurs. Des nombreux retards ont été signalés, avec des répercussions directes sur l'approvisionnement des marchés et la mobilité des personnes reliant Antananarivo aux régions de l'Est.

« Mes produits risquent de se gâter si le camion n'est pas rapidement dégagé. C'est un vrai problème pour nous qui dépendons de la route pour gagner notre vie », confie Hanta, vendeuse ambulante, qui transporte quotidiennement ses marchandises.

De leur côté, plusieurs chauffeurs de taxi-brousse et transporteurs de fret expriment également leur frustration. « On perd des heures précieuses à chaque blocage. Certains clients nous annulent des réservations, et les marchandises arrivent en retard. C'est à la fois stressant et coûteux », explique Andry, chauffeur de camion transportant des matériaux de construction. La circulation n'a pu être rétablie que quelques heures plus tard.

Ce type d'incident, devenu récurrent, souligne, selon plusieurs observateurs, la nécessité de solutions durables. Il rappelle surtout la vulnérabilité de cet axe stratégique, régulièrement confronté aux accidents et aux pannes, en raison de son étroitesse et du trafic dense de poids lourds. Les habitants et usagers appellent à des mesures urgentes, comme l'amélioration de la signalisation, l'élargissement de certaines portions et un meilleur contrôle du stationnement des véhicules lourds, afin de prévenir de tels blocages à l'avenir.