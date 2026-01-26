À la veille de l'ouverture de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc, Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, s'est rendu au restaurant « Mama Africa », tenu par la Sénégalaise Ndèye BA dans le quartier d'Oulfa Azhar à Casablanca.

Le restaurant avait été pris pour cible à la fin de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Dans le cadre de sa mission de suivi et d'assistance auprès des Sénégalais de l'extérieur, M. Diouf a réaffirmé le soutien de l'État aux compatriotes vivant à l'étranger, tout en se réjouissant du retour au calme qui a permis la reprise normale de l'activité du restaurant.