Sénégal: Tivaouane - Le Coskas s'engage à valoriser 70 hectares de riz

Le Coskas (Comité d'Organisation au service du Khalife Ababacar Sy) n'est plus seulement un mouvement religieux regroupant des dahiras tidianes pour l'organisation du Gamou annuel de Tivaouane. Il est également devenu un outil de développement socio-économique, voire un incubateur de petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la mutation du Coskas, sa commission jeunesse a créé le GIE Coskas Tivaouane et organisé, le samedi 24 janvier, un panel autour du thème « Entrepreneuriat - Finance - Formation ». L'objectif est notamment de participer à la commercialisation des 70 hectares de riz emblavés lors de la précédente campagne agricole.

Initié en 1968 pour l'organisation du Gamou annuel de Tivaouane au service du Khalife Serigne Babacar Sy, le Coskas est aujourd'hui en pleine mutation, conformément aux orientations de sa personne morale, Serigne Moustapha Sy Al Amine. Selon le secrétaire général du Coskas, Pape Talla Dièye, le mouvement religieux, à travers sa commission jeunesse, s'inscrit désormais dans une dynamique de rupture.

Désormais, les membres du Coskas ne se limitent plus à cotiser pour l'organisation du Gamou annuel. L'entité entend également devenir un incubateur d'entreprises agricoles, commerciales, de transformation et de services, en lien avec les métiers de ses membres. Pour les responsables de la commission jeunesse, créée en 2023, le Coskas est aujourd'hui un véritable outil de développement socio-économique.

À ce titre, le mouvement arbore le slogan : « GIE Coskas, un outil de développement, chacun y participe, la hadara y gagne ». Une dynamique illustrée par la section Coskas Tivaouane, qui a emblavé 70 hectares de riz dans le Walo, a informé le secrétaire général local. Dans cette perspective, la commission jeunesse, disposant de son récépissé de groupement d'intérêt économique (GIE), compte se positionner dans la commercialisation de cette production rizicole.

« Des entreprises commerciales issues du Coskas vont se positionner pour accompagner le Coskas de Tivaouane dans la commercialisation de cette production », a précisé Pape Talla Dièye. Parallèlement, le mouvement s'oriente vers la création d'unités de production agricole, de transformation de produits locaux et de services, afin de mieux valoriser le potentiel et le savoir-faire de ses membres.

C'est dans cette optique que la commission jeunesse du Coskas Tivaouane a organisé une journée d'orientation et d'action, le samedi 24 janvier, autour du thème « Entrepreneuriat - Finance - Formation ». Le panel a enregistré la participation de personnalités de la finance islamique, de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle, notamment du 3FPT.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation voulue par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et impulsée par le guide moral, Serigne Moustapha Sy. Toutefois, les responsables rappellent que le COSKAS demeure avant tout un creuset de formation spirituelle et religieuse.

En marge de cette journée, face à la perte de valeurs observée chez une partie de la jeunesse sénégalaise, le secrétaire général du COSKAS Tivaouane a exhorté les jeunes du mouvement à rester fidèles à leur devise fondée sur le triptyque foi, discipline et discrétion. Il a également invité l'ensemble de la jeunesse à s'inspirer des valeurs incarnées par la hadara Malikia.