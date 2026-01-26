Sénégal: Opération de sécurisation à Mbacké - 87 individus interpellés

La vaste opération de sécurisation combinée entre la Police et la Gendarmerie dans le département de Mbacké dans la nuit du samedi à dimanche a permis d'interpeller 87 individus pour diverses infractions, lit-on dans un communiqué de la police nationale.

Sous la supervision du ministre de l'Intérieur, Me Bamba Cissé, l'opération visait à consolider la sécurité dans les zones de Touba et de Mbacké. Lors de cette sortie de terrain, un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place, avec 16 points de contrôle (check-points) établis à travers le département. Au total, 428 agents ont été déployés, dont 253 policiers et 175 gendarmes, appuyés par 45 véhicules (tactiques, commandement, intervention) et des unités motorisées.

Cette opération d'envergure a permis de contrôler 524 personnes, 488 véhicules et 136 motos. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 87 individus, dont 75 pour vérification d'identité, 6 pour ivresse publique et manifeste, et 6 pour infractions liées aux stupéfiants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les forces de l'ordre ont également immobilisé 62 véhicules et 30 motos. Une somme de 753 000 FCFA a été collectée au titre des amendes forfaitaires. En outre, de petites quantités de chanvre indien et de produits cellulosiques ont été saisies.

Le ministre a inspecté des points clés des deux communes, insistant sur la nécessité d'une vigilance renforcée, surtout lors des contrôles de véhicules la nuit.