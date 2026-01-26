Sénégal: Opération de sécurisation à Mbacké - 87 individus interpellés

26 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La vaste opération de sécurisation combinée entre la Police et la Gendarmerie dans le département de Mbacké dans la nuit du samedi à dimanche a permis d'interpeller 87 individus pour diverses infractions, lit-on dans un communiqué de la police nationale.

Sous la supervision du ministre de l'Intérieur, Me Bamba Cissé, l'opération visait à consolider la sécurité dans les zones de Touba et de Mbacké. Lors de cette sortie de terrain, un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place, avec 16 points de contrôle (check-points) établis à travers le département. Au total, 428 agents ont été déployés, dont 253 policiers et 175 gendarmes, appuyés par 45 véhicules (tactiques, commandement, intervention) et des unités motorisées.

Cette opération d'envergure a permis de contrôler 524 personnes, 488 véhicules et 136 motos. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 87 individus, dont 75 pour vérification d'identité, 6 pour ivresse publique et manifeste, et 6 pour infractions liées aux stupéfiants.

Les forces de l'ordre ont également immobilisé 62 véhicules et 30 motos. Une somme de 753 000 FCFA a été collectée au titre des amendes forfaitaires. En outre, de petites quantités de chanvre indien et de produits cellulosiques ont été saisies.

Le ministre a inspecté des points clés des deux communes, insistant sur la nécessité d'une vigilance renforcée, surtout lors des contrôles de véhicules la nuit.

