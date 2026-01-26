Congo-Kinshasa: Deux militaires tués et un centre de santé incendié lors d'une attaque des ADF à Musenge

Au Nord-Kivu, au moins quatorze maisons, un centre de santé et une partie de l'église catholique de Musenge ont été incendiés ce lundi 26 janvier lors d'une attaque attribuée aux ADF. L'incident s'est produit aux alentours de 20 heures dans ce village de la chefferie de Baswagha, situé dans le sud du territoire de Lubero. Deux militaires y ont perdu la vie lors de la contre-attaque de l'armée.

Selon des sources locales, l'intervention rapide des FARDC a permis de limiter les dégâts. Malgré cette réaction, le village est désormais totalement vidé de ses habitants, qui ont fui vers les agglomérations de Musyenene, Musimba, Kyamboho, ainsi que vers la ville de Butembo.

Ces informations sont confirmées par le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero:

« Pour le moment, le prêtre de la paroisse s'est déplacé également avec certains chrétiens vers Butembo actuellement. Heureusement que nos forces de défense et de sécurité sont intervenues pour sauver une partie de l'église. Et pendant cette intervention, c'est là où deux militaires des forces de défense et de sécurité ont trouvé la mort sur le champ de bataille. Du côté civil, en tout cas, on n'a enregistré aucun mort jusque-là. Actuellement, le village est vidé de sa population ».

Selon l'administrateur, aucun civil n'a été tué, mais deux militaires ont perdu la vie lors de l'intervention visant à repousser les assaillants et à protéger les infrastructures restantes.

La situation humanitaire reste préoccupante, la population ayant fui massivement et le village se retrouvant totalement déserté.