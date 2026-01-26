Sud-Soudan: « Être présent, surtout là où la souffrance est la plus grande » - Mgr Hiiboro inaugure un nouveau centre pastoral

Yambio — « Pendant plus de cinq ans, vous avez vécu sous le lourd fardeau de la violence, du déplacement, des institutions détruites et d'un traumatisme profond. Et pourtant, vous n'avez pas perdu votre humanité. Vous m'avez profondément impressionné par votre amour, votre générosité et votre joie, même au milieu de la douleur. Parfois, votre résilience m'a laissé sans voix. Il y a en vous une force spirituelle intérieure, silencieuse, profonde et donnée par Dieu, qui vous a permis de rester debout. Protégez-la. Nourrissez-la. Laissez-la maintenant devenir le fondement de la paix. Ne la gaspillez pas. La paix ne grandira pas à travers la culpabilité ou la vengeance. Elle grandira grâce à un nouveau langage, au pardon, à la patience, à l'amour, à l'unité, à la réconciliation et à la guérison. »

C'est le message que l'évêque de Tombura-Yambio, Eduardo Hiiboro Kussala, a adressé aux fidèles et aux autorités lors de la récente inauguration d'un nouveau centre pastoral pour le doyenné occidental du diocèse. « Il représente une étape importante dans le renforcement des services pastoraux au sein du doyenné », a souligné le Prélat, qui a également invité les dirigeants de l'Église et les fidèles à travailler ensemble pour la croissance et la mission continues de l'Église.

« Nous sommes partis de Yambio, où se trouve le siège de l'administration centrale du diocèse catholique de Tombura-Yambio, et nous nous sommes dirigés vers l'ouest jusqu'au doyenné occidental de Notre-Dame Reine du Soudan du Sud, Tombura, en passant par le vicariat d'Ezo. Après près de dix jours d'intense engagement pastoral, de prière, de rencontres, de sacrifices et de grâce, nous sommes revenus à Yambio en empruntant le même itinéraire », raconte Mgr Hiiboro.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il ne s'agissait pas simplement d'un long voyage, mais d'un pèlerinage du cœur, dans les blessures, la foi, la persévérance et l'espérance du peuple de Dieu. Le long de chaque route, dans chaque paroisse et dans chaque communauté, le Seigneur s'est révélé à travers une foi résiliente et un cri silencieux de paix. Ce furent des moments qui ont réaffirmé la mission de l'Église : être présente, surtout là où la souffrance est la plus grande. Les routes racontaient leur histoire douloureuse. Nous avons subi de lourds désagréments, mais rien de tout cela ne nous a découragés. Au contraire, cela a renforcé notre conviction que l'amour pastoral doit persévérer au-delà des désagréments et des difficultés. »

Parmi les participants à l'inauguration, des prêtres, des religieux et religieuses, des catéchistes et des membres de la communauté chrétienne ont exprimé leur joie et leur gratitude pour la création du Centre, le décrivant comme une bénédiction pour le doyenné occidental.

L'objectif du Centre est d'améliorer l'administration pastorale, de renforcer l'engagement en faveur de l'évangélisation et de soutenir la prestation de services aux fidèles de Tombura et des paroisses environnantes. Mgr Hiiboro a encouragé les prêtres, les catéchistes et les responsables laïcs à utiliser efficacement le Centre pastoral au service du peuple de Dieu, soulignant le rôle clé que celui-ci jouera dans l'amélioration de la coordination des activités ecclésiales, de la planification pastorale et des programmes de formation dans tout le doyenné.