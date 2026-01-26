Togo: Une approche de proximité pour améliorer la couverture vaccinale

Malgré les progrès réalisés, certains enfants restent encore insuffisamment protégés contre les maladies évitables par la vaccination, en raison notamment de préjugés, de rumeurs et de réticences socioculturelles.

Pour faire face à ces obstacles, les services de santé ont misé sur une approche de proximité fondée sur le marketing social.

Cette stratégie consiste à aller au contact des communautés pour expliquer les bienfaits des vaccins, répondre aux inquiétudes des parents et identifier les enfants non ou sous-vaccinés. Une démarche qui porte ses fruits, avec une adhésion croissante des familles aux campagnes de vaccination.

Déployée dans les 17 districts sanitaires du pays, cette approche a permis d'obtenir des résultats encourageants en 2025, grâce aux campagnes menées avec l'appui de partenaires tels que le UNICEF et l'Organisation mondiale pour la santé (OMS).

Dans le district du Golfe, dans le Grand Lomé, 24.064 enfants âgés de 12 à 59 mois ont été vaccinés sur une cible de 36.394, soit un taux de couverture de 66 %. Par ailleurs, 17.459 enfants sous-vaccinés ont pu rattraper leurs doses sur les 39.624 identifiés.

Ces résultats sont le fruit d'une forte mobilisation communautaire. « En expliquant, en rassurant et en allant à la rencontre des familles, il est possible d'atteindre chaque enfant », a salué le préfet du Golfe, Kossi Wediabalo Tinaka.

Face aux maladies infantiles, la vaccination reste l'un des piliers essentiels de la santé publique et l'un des investissements les plus sûrs pour protéger durablement les enfants.