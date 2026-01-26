Ile Maurice: Du beau temps ce matin, des averses localisées attendues dans l'après-midi

Un courant d'air léger influence actuellement les conditions météorologiques sur notre région, indique le communiqué de la station de Vacoas émis ce lundi 26 janvier. Le temps sera beau en matinée sur l'ensemble de l'île. Toutefois, des développements nuageux sont attendus au cours de l'après-midi à l'ouest, au sud-ouest ainsi que sur le plateau central, accompagnés d'averses localisées temporairement modérées. Ailleurs, le temps restera beau.

La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne saisonnière, oscillant entre 27 et 29 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 31 et 34 degrés Celsius dans les régions côtières.

En début de soirée, des averses localisées sont toujours prévues sur la partie ouest de l'île. Le ciel s'éclaircira progressivement par la suite et le temps deviendra généralement beau durant la nuit.

La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera de l'est-nord-est à environ 15 km/h, devenant variable au cours de la nuit.

La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres 50, s'améliorant graduellement au cours de la journée. Les sorties en haute mer sont déconseillées ce matin.