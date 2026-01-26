Madagascar: Insertion professionnelle - Cinq mille emplois pour les jeunes de l'Atsinanana

La lutte contre le chômage des jeunes se renforce. Le projet « ASA 5000 pour les jeunes » de l'Atsinanana a été lancé ce week-end à Toamasina.

À Toamasina, le Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a officiellement lancé le projet pilote « ASA 5000 pour les jeunes », destiné à offrir des opportunités professionnelles concrètes à cinq mille jeunes de la région Atsinanana au cours des deux prochaines années.

Ce programme place l'Atsinanana au coeur d'une stratégie nationale visant à améliorer durablement l'accès des jeunes au marché du travail.

Chaque année, près d'un demi-million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi à Madagascar, dans un contexte marqué par une forte précarité et la prédominance du secteur informel. Face à cette réalité, Toamasina a été choisie comme zone pilote en raison de son poids économique, de son port stratégique et de son potentiel de développement multisectoriel. Le programme s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, quel que soit leur niveau d'études, qu'ils résident en milieu urbain ou rural.

Financement et accompagnement

Plutôt que de se limiter au salariat traditionnel, il adopte une approche mixte : 75 % des bénéficiaires seront accompagnés dans la création d'activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture, l'artisanat ou des projets innovants, tandis que 25 % accéderont à des emplois salariés au sein d'entreprises structurées.

Les secteurs ciblés reflètent les priorités économiques régionales : production agricole, élevage, mines, tourisme durable, logistique, transport, énergies renouvelables et BTP.

Chaque jeune bénéficiera d'un parcours structuré et personnalisé, débutant par une évaluation de son profil et de ses aspirations. Des formations pratiques viendront ensuite renforcer ses compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales, avant un accompagnement continu à travers le mentorat et le coaching.

Selon les responsables, cette phase permettra de tester et d'ajuster les outils d'intervention afin d'améliorer les mécanismes de soutien à l'emploi avant toute généralisation.

Le lancement officiel marque le début immédiat de la phase opérationnelle. Des groupes de réflexion seront organisés dès les prochains jours pour analyser la viabilité des projets envisagés, tandis que les premières sessions de formation, notamment sur les techniques de recherche d'emploi, sont prévues à court terme.

Le projet est conduit par le MTEFOP, avec l'appui technique de la Maison de l'emploi et de la formation de la région Atsinanana (MEFRA), chargée de la mise en oeuvre sur le terrain. Cette collaboration vise à garantir une gestion de proximité et une meilleure adaptation aux réalités locales.