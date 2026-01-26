Madagascar: Rivo Rakotonirina - 'La démocratie est en liberté provisoire'

interview

Dans un ouvrage sans concession qu'il coécrit avec le professeur Jeannot Rasoloarison, historien, Rivo Rakotonirina, ancien journaliste et historien, analyse l'échec des expériences démocratiques malgaches entre 1992 et 2009.

- Quel est le propos de votre livre ?

Rivo Rakotonirina. Dans ce livre, Jeannot (Rasoloarison) et moi décortiquons l'échec des expériences démocratiques à Madagascar sous les présidences de MM. Zafy, Ratsiraka et Ravalomanana, soit entre 1992 et 2009, à travers les articles que j'avais écrits en tant que journaliste de midi-madagasikara et de Madagascar Tribune. Cette période de 15 ans couvre une bonne partie de la troisième république qui était née des mouvements populaires de 1991. Elle était aussi marquée par les événements de 2002. Ces deux mouvements plongent leur racine dans les mouvements des étudiants en 1972. Les trois mouvements puisent leur souffle et énergie dans la soif commune de libertés, de démocratie et de progrès des Malgaches des différentes générations. Nous décortiquons par le menu les pratiques politiques de ces trois présidents et de leurs suiveurs qui ne correspondaient pas aux attentes de leurs compatriotes. Malheureusement, ils sont partis en nous laissant un pays qui n'est ni démocratique, ni développé, ni libre.

- Qu'avez-vous appris de la démocratie (à la) malgache depuis ?

C'est ça le problème. Le politicien malgache fait semblant de ne pas savoir acculturer la démocratie. L'échec de ces trois présidences sur ce plan annonce l'effort qu'il nous reste à faire pour améliorer notre pratique démocratique commune. Un fait pour illustrer mon propos : le fait que les gouvernements successifs s'accommodent d'être qualifiés de « régime » pose une question fondamentale sur leur compréhension et leur compatibilité avec la démocratie, celle qui conduit à la prospérité et à la réussite.

- En somme, comment définissez-vous la pratique politique à Madagascar ?

C'est déjà une très bonne chose que nous acceptions les élections comme la voie royale pour élire nos responsables étatiques et gouvernementaux. Encore faut-il qu'elles soient crédibles et correspondent à nos moyens. Le suffrage universel direct est une aberration dans un pays historiquement sous-administré. Ce système aboutit toujours par des présidents mal-élus qui, une fois choisis, ne s'empressaient pas d'unir mais de régner sur ce que les historiens désignent comme le « Madagascar utile ». La pratique politique à Madagascar est donc à reconstruire sur des bases et de valeurs nouvelles. C'est ça la définition de refonder la pratique politique.

- Quels sont les points communs et quelles différences y a-t-il entre la pratique politique durant ces différentes périodes présidentielles ?

Curieusement, le président Albert Zafy n'a de point commun ni avec Didier Ratsiraka ni avec Marc Ravalomanana. Il était affectueusement affublé du titre de « père de la démocratie». Sur la forme, cela est vrai. À cette époque, qui dans la classe politique ne l'avait pas traité de tous les maux y compris à la TVM et à la RNM sans être inquiétés ou emprisonnés. Les points communs des trois présidents sont nombreux mais je citerai uniquement leur propension au pouvoir personnel et autocratique comme s'ils étaient des demi-dieux. Tous les trois avaient organisé des référendums constitutionnels pour que ce texte s'adapte à eux plutôt qu'eux à la démocratie. Dès lors, l'échec était prévisible et le livre dit les pièges à éviter.

- Selon-vous, la pratique politique dans le pays a-t-elle une part de responsabilité dans les crises cycliques qui secouent le pays ?

Telle qu'elle est formulée, cette question me plaît. Effectivement, la pratique politique est responsable de ces crises, de nos misères et de notre sous-développement. Pas la démocratie. Refonder, c'est aussi changer la pratique qui consiste à confier le pays à ceux qui savent manier la baïonnette. La démocratie est présentement en liberté provisoire.