Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Suisse et Turquie)

26 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Suisse, 21e journée, 1re division

Le Servette l'emporte 4-2 à Saint-Gall. Avec Bradley Mazikou titulaire sur la gauche de la défense à trois. Un nouveau poste après son intérim réussi sur le flanc droit de la défense entre les 7e et 18e journées.

Toujours privé de Christopher Ibayi, blessé depuis la trêve, Thoune bat les Young Boys de Berne 4-1. Le promu conserve sa place de leader avec 7 longueurs d'avance sur son dauphin, Lugano.

Lausanne est tenu en échec par les Grasshoppers de Zurich (1-1). Kévin Mouanga a joué toute la rencontre à son poste d'axial gauche. Sur le banc au coup d'envoi, Morgan Poaty est entré à la 63e.

Suisse, 19e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy chute à Rapperswil-Jona (0-1). Sans Exaucé Mafoumbi, prêté au FC Bulle depuis le 15 janvier. Le FC Bulle évolue en 3e division suisse.

Turquie, 19e journée, 1re division

Alanyaspor rapporte un point de Rizespor (1-1). Titulaire dans l'entrejeu, Gaïus Makouta a joué toute la rencontre, terminée à 10 contre 10.

Antoine Makoumbou, également titulaire devant la défense, a participé au match nul concédé par Samsunspor face à Kocaelispor (0-0).

Sur le banc au coup d'envoi, Yhoan Andzouana est entré à la 56e lors du match nul de Konyaspor à Gazientep (1-1).

Au classement, Samsunspor est 7e avec 27 points, suivi d'Alanyaspor, 10e avec 22 points, et Konyaspor, 13e avec 19 points.

Turquie, 22e journée, 2e division

L'Enseler Erokspor s'impose facilement chez le Serik Spor (3-0). Titulaire, Francis Nzaba a été remplacé à la 88e.

