Israël, 20e journée, 1re division

Sakhnin prend un point chez l'Ironi Tiberias (1-1). Sans Glid Otanga, non retenu, et Durel Avounou, blessé.

Italie, 22e journée, 1re division

Cremonense chute à Sassuolo (0-1). Sans Warren Bondo, blessé (lésion musculaire).

Le Torino coule à Côme (0-6). Sans Niels Nkounkou, malade.

Italie, 23e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame fait match nul à Altamura (1-1). Avec Digne Pounga titulaire dans l'entrejeu.

Malte, 18e journée, 2e phase, 1re division

Marsaxlokk bat les Tarxien Rainbow (2-1). Sans Christoffer Mafoumbi, éloigné des terrains pour 3 à 4 semaines en raison d'une déchirure musculaire, et sans Juvhel Tsoumou, absent du groupe.

Pays-Bas, 20e journée, 1re division

Nimègue bat Zwolle (2-1). Entré à la 76e, Brayann Pereira a donné un centre décisif à Chery pour le but de la victoire.

Pays-Bas, 24e journée, 2e division

Den Bosch chute à Dordrecht (2-3). Titulaire, Kévin Monzialo a été sevré de ballons offensifs.