Madagascar: École de football - Dignitas Futurum prépare des futures élites

L'école de football Dignitas Futurum a présenté officiellement son équipe dirigeante, la première génération des jeunes footballeurs et ses partenaires samedi à son siège à Alasora.

Préparation de la relève. « Ensemble, tout est possible », tel est le slogan de l'école de football Dignitas Futurum créée en 2024 et présidée par l'ancien capitaine des Scorpions de Madagascar, Mamisoa Razafindrakoto, l'actuel entraîneur principal du Disciples FC, club champion de Madagascar en 2024.

Les dirigeants de l'école de foot ont présenté officiellement le projet, la vingtaine d'éléments de la première génération samedi à son siège à Alasora en présence du président de la section d'Avaradrano, des premiers responsables des partenaires, du président du Disciples FC et du maire de la commune d'Alasora.

L'école de préformation Dignitas dédiée aux jeunes de 14 et 15 ans a été créée en décembre 2022. Ses devises se résument en trois mots : « dignité, respect et solidarité ». Et ses principales missions sont entre autres la formation et l'éducation des jeunes techniquement, tactiquement, physiquement et surtout mentalement, qui seront les futures élites du pays.

Vitrine du pays

« Ils s'entraînent trois fois par semaine, tous les mercredis, samedis et dimanche ou lundi (...) L'entraînement s'intensifie durant les périodes de vacances (...) La formation des pensionnaires de Dignitas Futurum, les meilleurs issus de la préformation, est gratuite », souligne le premier responsable technique de l'école, Rija Juvence Rakotomandimby, lui aussi ancien Scorpion de Madagascar.

« Seuls les meilleurs des pensionnaires de la préformation pourront intégrer le Dignitas Futurum qui forme les jeunes talents pendant deux ans en vue d'une carrière nationale et internationale de haut niveau (...) Ils formeront ultérieurement une équipe en vue des compétitions officielles et les meilleurs pourraient intégrer le club Disciples FC », poursuit le technicien.

Une négociation avec des clubs à La Réunion est aussi déjà en cours grâce à une collaboration avec des expatriés amis des dirigeants de l'école. « Certes, mes responsabilités se multiplient mais nous nous organisons entre nous, les techniciens, pour que le club élite ou l'école ne soit pas délaissé », rassure le président de l'école de foot, Mamisoa Razafindrakoto.