Madagascar: Expo métro 2026 - Une visibilité remarquée à Rome

À Rome, les 24 et 25 janvier 2026, le portrait « Zaza Gasy (2025) L'empreinte de demain » s'est imposé comme un symbole de la culture et de la résilience malgaches sur la scène artistique internationale.

Même sans indication de la position, la photo zazagasy de Chouppiii se démarque nettement des autres, attirant un intérêt exceptionnel : plus de 500 000 vues par jour ont été enregistrées lors de sa présentation.

Exposée sur le Pont Vittorio Emanuele II, site emblématique chargé d'histoire au coeur de Rome, l'œuvre a offert une visibilité remarquable à Madagascar et mis en lumière l'identité, la mémoire et la résilience de son peuple. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'Expo Metro 2026, un rendez-vous artistique international d'envergure.

Cette étape romaine marque un tournant dans un parcours déjà reconnu à l'international. Après le succès à Hong Kong, la démarche « Gardienne de la Mémoire » a suscité un intérêt médiatique notable, avec quatre articles de fond publiés sur AllAfrica, qui ont présenté un regard malgache singulier sur la scène artistique mondiale.

Sur le plan technique, l'artiste a enrichi son langage visuel en apprenant en autodidacte le style High Key, une technique lumineuse et épurée reposant sur la surexposition. Cette approche poétique et presque immatérielle apporte une dimension nouvelle aux portraits et approfondit la réflexion sur l'identité.

L'exposition sur l'un des ponts les plus emblématiques d'Europe a touché un public international varié, confirmant la portée universelle de ce message artistique. Cette visibilité s'ajoute aux certifications obtenues sur 1X.com et Photocrowd, consolidant un travail centré sur le portrait et l'exploration identitaire.

Loin d'être une finalité, le succès romain constitue un véritable tremplin. Soutenue par la famille Men et saluée par la presse nationale et internationale, cette reconnaissance encourage l'artiste à poursuivre son chemin autodidacte, enrichi par l'apprentissage continu et l'affinement du regard. L'ambition demeure claire : faire rayonner la lumière de Madagascar à travers le monde.

Photographe artistique et humanitaire, Chouppiii explore l'identité et la résilience humaine à travers des portraits, principalement en noir et blanc, tout en intégrant la couleur dans sa narration visuelle. Sa philosophie repose sur la saisie de l'instant et la valorisation de la dignité humaine, chaque œuvre se voulant un pont entre Madagascar et l'international.