Madagascar: Liaisons EST-NORD - Madagascar Airlines défend le respect des normes de sécurité

26 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Face aux interrogations soulevées par l'ouverture des nouvelles liaisons aériennes transversales sur l'axe Est-Nord de Madagascar, Madagascar Airlines a tenu à rappeler que la sécurité des passagers, des équipages et des opérations constitue une priorité absolue. La compagnie souligne qu'elle opère dans le strict respect des normes internationales édictées par l'IATA et l'OACI, ainsi que des réglementations nationales en vigueur.

Pour le vol inaugural, Madagascar Airlines a choisi de ne pas recourir à l'appareil des Forces armées malgaches, préférant un LET-410 exploité par Zébu Air. Cet avion de 19 places, adapté aux pistes courtes et aux aérodromes secondaires, offre une grande flexibilité opérationnelle tout en répondant aux exigences de sécurité.

Madagascar Airlines et le ministère des Transports et de la Météorologie ont procédé, le 22 janvier dernier, au lancement officiel des nouvelles liaisons transversales sur l'axe Est-Nord de Madagascar. Ce réseau vise à connecter plusieurs villes stratégiques, dont Toamasina, Sainte-Marie, Antalaha, Maroantsetra, Sambava, Antsiranana et Nosy Be, avec pour ambition de renforcer la connectivité territoriale et de soutenir le développement local.

Dans un contexte où les déplacements terrestres restent longs et contraignants, ces nouvelles liaisons offrent une alternative aérienne plus rapide et plus régulière. Certaines liaisons permettront de réduire considérablement les temps de trajet, ce qui pouvait prendre plusieurs heures, voire une journée par la route, pourra désormais s'effectuer en seulement 35 minutes à 1 h 15 de vol. À titre d'exemple, les trajets Sambava-Maroantsetra pourront être effectués en 35 minutes, Antsiranana-Nosy Be en 40 minutes ou encore Toamasina-Antalaha en 1 h 15.

La commercialisation des vols réguliers interviendra prochainement sur l'ensemble du réseau de distribution de la compagnie nationale, marquant une nouvelle étape dans le désenclavement aérien de l'Est et du Nord du pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

