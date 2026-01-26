Madagascar: Catastrophe naturelle - Le séisme dans la région Itasy endommage des maisons

Scènes apocalyptiques... À Soavinandriana, dans la région Itasy, un enfant a échappé de justesse à la mort lors du séisme ressenti sur les Hautes Terres centrales, samedi. Les violentes secousses ont endommagé son lieu d'habitation. « Sa maison s'est effondrée, le blessant grièvement. Il a été conduit en urgence à l'hôpital avec un bras cassé et un traumatisme crânien », rapporte la Circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) Antananarivo, quelques heures après la catastrophe.

Plusieurs habitations à Soavinandriana et dans la région Itasy ont été endommagées après cette catastrophe. « Près d'une trentaine de maisons ont été fissurées, selon les constats que nous avons effectués après le séisme », indique une source avisée à Soavinandriana. La CIRGN rapporte deux maisons détruites à Avaratsena, Soavinandriana. À Faratsiho, une vieille maison s'est également écroulée.

Beaucoup ont craint de perdre leur vie pendant cette catastrophe. « Nous nous sommes bousculés pour sortir de la gargote où nous avons mangé, car les murs ont tremblé comme s'ils allaient s'effondrer. Les quatre murs de cette vieille maison se sont tous fissurés », témoigne Honoré Harimbonona, un habitant de Soavinandriana.

«Très violent»

Les secousses ont fait fuir de chez eux les habitants des zones proches de l'épicentre. « J'ai eu très peur, car on voyait la maison bouger. Je suis immédiatement sorti et j'ai appelé les personnes de l'autre côté pour leur dire de sortir également.

Le tremblement était très violent au début, pendant environ trois secondes, puis les secousses se sont affaiblies pendant environ cinq secondes, avant de reprendre avec encore plus d'intensité, jusqu'à s'arrêter complètement. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant », témoigne Heritiana Randry, qui était de passage à Mahasolo, ce week-end.

Le séisme a été ressenti jusqu'à Antananarivo, où de nombreux habitants cherchaient un refuge pour éviter tout accident. « Si les secousses avaient duré quelques secondes de plus, notre maison se serait effondrée », témoigne Félix, un habitant d'Avaradrano.

L'intensité de ce séisme n'était pas loin du plus fort séisme ressenti à Madagascar (ndlr : 5,9 sur l'échelle de Richter, en 2017 et en 2020, selon l'Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo (Ioga)).

D'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter, son épicentre a été situé à 35 km au Sud de Miarinarivo, d'après les données de l'Ioga. « Cette intensité peut causer des dégâts modérés », explique Andry Ramanantsoa, sismologue auprès de l'Ioga. Jeudi, un autre séisme de 4,6, à 50 km au Nord-ouest d'Analavory, a aussi été ressenti. « Les tremblements de terre sont de plus en plus intenses », enchaîne ce technicien.