Madagascar: Des projets d'infrastructures annoncés

L'amélioration des conditions de vie de la population malgache était au coeur des échanges ce week-end au Palais d'État de Mahazoarivo. Le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, y a rencontré des opérateurs économiques malgaches et français, en présence de plusieurs ministres, autour de projets d'infrastructures jugés essentiels pour le développement du pays.

Parmi les participants figuraient le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures et le ministre des Travaux publics. Côté partenaires étrangers, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, ainsi que le Groupement des Entreprises de Madagascar, représenté par Francis Rabarijohn, ont pris part aux discussions sur les investissements et partenariats à venir.

Cette rencontre a permis de faire le point sur 29 projets portés conjointement par des entreprises malgaches et françaises. Selon les informations communiquées, 14 de ces projets devraient être lancés ou concrétisés dans les 12 prochains mois, avec l'objectif de répondre aux besoins quotidiens de la population, aussi bien en milieu urbain que rural.

Au centre des priorités figurent des secteurs qui touchent directement la vie des citoyens. L'électricité, encore marquée par des délestages fréquents, reste un défi majeur. Les autorités souhaitent renforcer les capacités de production, notamment à travers les énergies renouvelables, afin de garantir une fourniture plus stable et soutenir l'activité économique.

L'accès à l'eau potable demeure également une préoccupation majeure, en particulier dans la capitale. À Antananarivo, des projets comme les nouvelles installations de traitement et de pompage de Mandroseza, attendues pour 2026, visent à améliorer l'approvisionnement et à soulager le quotidien de milliers de ménages confrontés aux pénuries.

Les routes font aussi partie des urgences évoquées lors de la rencontre. La réhabilitation de grands axes nationaux, tels que la RN6 et la RN13, se poursuit avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Des projets plus ciblés, comme la mise en service prochaine d'un deuxième bac à Ifasy sur la RN6, devraient faciliter les déplacements et les échanges économiques entre les régions.

Ces projets s'inscrivent dans les grandes orientations du budget 2026, qui mise sur les infrastructures et les services de base comme leviers de développement. Pour les autorités, il s'agit non seulement d'investir dans le béton et les équipements, mais surtout de répondre aux attentes concrètes de la population.

La présence de plusieurs ministres sectoriels lors de cette rencontre de fin de semaine témoigne de l'importance accordée à ces projets. À travers ces annonces, le gouvernement entend faire de 2026 une année décisive pour le développement des infrastructures, avec l'espoir d'un impact réel et durable sur la vie des Malgaches.