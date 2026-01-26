Madagascar: Médicaments - Les pharmacies de garde renforcées

Face à la croissance démographique et aux difficultés d'accès aux médicaments dans la capitale, l'Ordre national des pharmaciens (ONP) a mis en place un nouveau dispositif de pharmacies de garde depuis samedi dernier. Cette mesure vise à garantir une couverture élargie, 24/7, pour répondre aux besoins urgents de la population. Cette initiative est déployée depuis samedi jusqu'à la fin du mois de janvier.

« Afin de faciliter l'accès aux médicaments, le dispositif des pharmacies de garde a été renforcé par une augmentation de leur nombre et une organisation par arrondissement », indique un communiqué de l'Ordre national des pharmaciens, publié ce week-end. Par ailleurs, des pharmacies situées en zones périphériques assurent désormais une ouverture continue, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Selon l'ONP, l'ancien dispositif ne répondait plus aux besoins réels de la population de la capitale, en raison notamment de la forte croissance démographique et de l'évolution des habitudes de consommation des services de santé. Dans de nombreux quartiers, les usagers devaient parcourir de longues distances pour atteindre une pharmacie de garde, une situation rendue encore plus complexe par les difficultés de déplacement liées à la saison des pluies, les contraintes des déplacements nocturnes ainsi que les urgences médicales imprévues.

Ces obstacles constituaient un frein réel à l'accès rapide aux médicaments, en particulier pour les personnes vulnérables, les familles avec enfants ou encore les patients nécessitant une prise en charge immédiate. Consciente de ces difficultés, l'ONP a procédé à une révision du dispositif existant afin de l'adapter aux réalités du terrain et aux besoins actuels de la population d'Antananarivo.