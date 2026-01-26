Madagascar: L'indemnité de craies des enseignants fixée à 135 000 ariary

Hausse. À partir de cette année, les enseignants devraient non seulement percevoir l'indemnité de logement de 200 000 ariary, mais pourraient également bénéficier d'une indemnité supplémentaire de 135 000 ariary, dite « indemnité de craie ». « Le dossier est actuellement en cours de traitement », précise la Présidence de la Refondation de la République dans un communiqué rapportant l'inauguration, samedi, du nouveau lycée de référence de Toamasina.

L'augmentation de ces indemnités figure parmi les revendications des enseignants dans le protocole d'accord signé entre les enseignants et le ministère de l'Education nationale.

Cette augmentation de l'indemnité de craie s'inscrit parmi les principales mesures prévues pour 2026 par la loi de finances, dans le cadre de « l'amélioration des conditions de rémunération des enseignants », soulignant « le rôle central de l'éducation dans la construction du capital humain national ». « Votre mission est sacrée parce que vous avez l'avenir des enfants que vous éduquez entre vos mains », a notamment rappelé le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, lors de la cérémonie.

Le budget 2026 met particulièrement l'accent sur les secteurs de l'éducation et de la santé. En 2024, Madagascar comptait environ 140 000 enseignants du préscolaire et du primaire, dont une majorité n'était pas formalisée.