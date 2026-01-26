Madagascar: La Fédération sportive et gymnique du travail se révèle au public

L'Association pour la Sauvegarde et la Protection de l'Enfance (ASPE), en partenariat avec la Fédération sportive et gymnique du travail de La Réunion (FSGT) et l'Association Mizara ny Hay (AMIZAHAY), a organisé vendredi une conférence de presse à l'Espace Soimanga Manakambahiny. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les activités de la FSGT et d'encourager la pratique du sport auprès du grand public.

Les intervenants ont rappelé que la FSGT repose sur trois valeurs fondamentales : inclusion, santé et convivialité. Contrairement aux fédérations axées sur la haute performance, elle privilégie une pratique populaire et accessible à tous, permettant à chacun de se former, de se rencontrer et de pratiquer différentes disciplines dans un esprit de partage.

Pour Vahinisoa Rasamoely, présidente de l'ASPE, le sport est un véritable outil d'éducation sociale. « La rencontre d'aujourd'hui (hier) a été organisée pour sensibiliser le public à l'importance du sport dans la vie. La pratique avec la FSGT ne se limite pas à un lieu particulier, elle peut se faire partout. Lorsque les gens font du sport, la tendance à commettre des actes répréhensibles diminue, l'esprit s'ouvre et la santé s'améliore », a-t-elle souligné.

De son côté, Antonio Fonseca, coprésident de la FSGT, a expliqué les motivations de la délégation réunionnaise : « Nous sommes venus à Madagascar pour identifier les besoins de la population et proposer des actions utiles, car le sport est une source d'éducation et de citoyenneté. »

Les organisateurs ont insisté sur le rôle du sport comme outil de solidarité et de cohésion sociale, favorisant le bien-être physique et moral. Clubs et associations ont été invités à rejoindre cette dynamique, l'adhésion permettant d'accéder à un réseau structuré et à des ressources adaptées.

Cette initiative marque une étape importante dans la volonté de la FSGT et de ses partenaires d'élargir l'accès au sport à Madagascar, dans un esprit d'ouverture et de partage.