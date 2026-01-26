Madagascar: Le centre « Les Orchidées Blanches » s'agrandit

Le centre médicoéducatif Les Orchidées Blanches étend ses infrastructures. Sa grande salle principale a été rehaussée. Cette extension du bâtiment vise à améliorer les conditions d'accueil et les actions du centre, tout en consolidant la pérennité de ses activités génératrices de revenus, essentielles à la continuité de sa mission. Les travaux ont été rendus possibles grâce au soutien financier de l'Ambassade de France, à travers le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC).

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée vendredi, en présence de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, du président d'honneur du centre, Thierry Ramaroson, accompagné de son épouse, de la présidente de l'Association des parents, Michèle Rakotoson, ainsi que des éducateurs, des élèves et des membres de la communauté éducative.

L'association Les Orchidées Blanches, fondée pour accompagner les personnes en situation de handicap et soutenir leurs familles, accueille aujourd'hui cent vingt personnes en situation de handicap.

Elle est désormais reconnue comme une référence à Madagascar en matière d'éducation inclusive, d'accompagnement thérapeutique et d'autonomisation. À travers ses actions, elle œuvre activement pour la promotion de la dignité, de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits. L'événement a été l'occasion de saluer les efforts conjoints de l'équipe, des partenaires institutionnels et des parents.