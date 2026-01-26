Sénégal/Maroc: PM Ousmane Sonko - « Après la CAN, les incidents observés ici ou là doivent être considérés comme des excès isolés liés à l'émotion, et non comme des fractures profondes entre nos peuples »

26 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Actuellement à Rabat pour y effectuer une visite officielle à l'occasion de la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, le Premier Ministre Ousmane Sonko est revenu sur les incidents de la finale de la CAN 2025 qu'il considère comme des "excès isolés".

Depuis les incidents survenus en finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, les autorités politiques des deux pays tentent d'apaiser la tension et de raffermir les liens entre deux pays.

En visite officielle au Maroc, le Premier Ministre Ousmane Sonko s'est entretenu avec son homologue Aziz Akhannouch. Il a profité de l'occasion pour rappeler les relations fraternelles entre le Sénégal et le Maroc en revenant sur les scènes de violence notées lors de la finale de la CAN.

"Après la CAN, les incidents observés ici ou là doivent être analysés avec discernement. Ils doivent être considérés comme des excès isolés liés à l'émotion, et non comme des fractures profondes entre nos peuples. Le sport, par essence, est un puissant facteur de rapprochement et de fraternité, et ne saurait remettre en cause la solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc« .

