Madagascar: Volleyball/Jubilé 50 ans de pratique - Léa Raharimalala a gravi tous les échelons

Parcours complet. « Le plus important est que je suis encore en bonne santé », se réjouit l'actuelle présidente de la Fédération malgache de volleyball, Léa Raharimalala. La patronne de l'instance nationale de la discipline célèbre depuis 2025 ses 50 ans de pratique de la balle jaune et bleue.

«Je suis très contente d'avoir pu gravir tous les échelons : à commencer par la carrière de joueuse, membre de l'équipe nationale, entraîneur de club et de l'équipe nationale, j'ai créé des clubs, ancienne présidente de la ligue d'Analamanga et actuellement présidente de la fédération », relate Madame Léa, comme l'appellent les gens du monde du volleyball malgache. Elle ne pense pas encore baisser les bras pour les prochaines années à venir car elle poursuit la pratique et la promotion de la discipline.

«Mon objectif est d'aider les jeunes du pays à atteindre le plus haut niveau possible. Nous tâcherons de détecter et former les meilleurs et ceux de grand gabarit pour que nous puissions avoir une sélection combative aux Jeux des îles», lance comme défi Léa Raharimalala.

Dans son palmarès, elle avait disputé plusieurs éditions des Jeux des îles, des championnats d'Afrique et des Jeux africains. «Le souvenir qui m'a le plus marquée a été d'avoir pu remporter la médaille de bronze du championnat d'Afrique à Maurice en 1989», a-t-elle révélé.

Plusieurs événements ont été organisés dans le cadre de cette célébration, dont le premier, le tournoi en début 2025 à Ambohimanga, le deuxième qui avait servi de préparation de la sélection nationale en vue des Jeux de la CJSOi en juin, et la troisième compétition de ce week-end a été dédiée aux jeunes U15 et aux clubs qui préparent le championnat des clubs de la zone 7 aux Seychelles en fin février.