Madagascar: Rugby à XV - 3FAI Ambalavao impose sa loi face à SC Besarety

Dans une enceinte peu garnie, le duel opposant les rugbymen de 3FAI d'Ambalavao contre le Sporting Club de Besarety a pourtant offert un scénario spectaculaire. Les joueurs d'Ambalavao se sont imposés sur le score de 42-27 dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

Dès l'entame, les joueurs de 3FAI ont affiché leurs intentions. Plus entreprenants, ils ont rapidement pris l'ascendant grâce à deux pénalités suivies d'un essai de pénalité pour mener 13-3 après quinze minutes de jeu. Le SCB, en difficulté dans le jeu au sol et la discipline, peinait à contenir les assauts d'Ambalavao.

La sortie temporaire du numéro 12 de 3FAI sur carton jaune a toutefois relancé les joueurs de Besarety. Profitant de leur supériorité numérique, ils ont inscrit leur premier essai non transformé (8-13, 26e) puis ont accentué leur pression. À la 30e minute, ils sont revenus à 11-13 avant de prendre brièvement l'avantage (14-13) dans la foulée.

La réaction de 3FAI ne s'est pas fait attendre. Sur une erreur défensive du SCB, les hommes d'Ambalavao ont marqué leur deuxième essai pour reprendre la tête (20-14, 35e). Besarety a réduit l'écart par une pénalité (17-20, 38e), mais un nouveau carton jaune infligé au numéro 2 du SCB est venu perturber la fin de la première période. À la pause, 3FAI conservait trois points d'avance.

Dès la reprise, 3FAI a frappé fort. Une attaque rapide, conclue par un essai transformé après deux plaquages manqués de la défense de Besarety, a porté le score à 27-17 (43e). Cinq minutes plus tard, un nouvel essai transformé permettait aux joueurs d'Ambalavao de creuser l'écart (34-17).

Le SCB a tenté de réagir en revenant à 22-34 (50e), mais 3FAI a fait preuve d'un réalisme impressionnant. Malgré trois cartons jaunes successifs les laissant à douze contre quinze, les joueurs d'Ambalavao ont inscrit un essai en contre (39-22, 56e), symbole de leur maîtrise.

Besarety a encore marqué (27-39, 67e), avant qu'une pénalité de 3FAI n'assure définitivement la victoire (42-27). L'expulsion du numéro 22 du SCB à la 75e minute a achevé les derniers espoirs.

Déçu, Landry Ramananindririja, coach de Besarety, a reconnu les limites de son équipe : « Nous avons perdu beaucoup de ballons en seconde période. L'état du terrain n'a pas facilité la tâche. Avec une seule victoire et trois défaites, nous n'avons plus vraiment de chances d'aller plus loin ».

Chez 3FAI, la satisfaction dominait. Pour Maxime Deraniaina, supporter du club, « la victoire est méritée. Nous avons dominé la seconde période malgré les cartons jaunes ». Un succès qui confirme les ambitions d'Ambalavao dans ce Top 20.