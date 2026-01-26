Madagascar: Pétanque/Analamanga - Une vingtaine de compétitions au programme

Calendrier chargé. Le nouveau président de la ligue d'Analamanga de sport boule, Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra, a présenté son équipe ainsi que son programme d'activités pour la saison 2026, samedi, à l'Académie nationale des sports à Ampéfiloha. La multiplication des compétitions figure parmi les priorités de l'équipe dirigeante de la ligue durant son mandat de quatre ans. Une vingtaine sera au programme cette année. Les activités seront encore au point mort en cette période de pluie, ces deux premiers mois de l'année.

Les boulistes d'Analamanga entameront la saison par la participation au tournoi d'ouverture de la fédération, prévu dans la capitale les 7 et 8 mars, le lendemain de la première assemblée générale de la fédération présidée par Adrien Julio Edouard Andrianirina, réélu à la tête de l'instance nationale en fin décembre.

La compétition d'ouverture de saison pour Analamanga est programmée les 14 et 15 mars. La prise de contact de ce samedi a réuni les représentants des joueurs et clubs de la région ainsi que ceux des sociétés partenaires de la ligue.

Le nouveau patron de la ligue d'Analamanga, Ravaka Andriantsiferana, a profité de cette occasion pour inciter les joueurs et clubs à bien suivre les instructions de la ligue et à respecter les textes en vigueur pour le bon déroulement des événements qui figurent dans le calendrier de l'instance régionale.