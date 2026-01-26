Madagascar: Pétanque/Analamanga - Une vingtaine de compétitions au programme

26 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Calendrier chargé. Le nouveau président de la ligue d'Analamanga de sport boule, Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra, a présenté son équipe ainsi que son programme d'activités pour la saison 2026, samedi, à l'Académie nationale des sports à Ampéfiloha. La multiplication des compétitions figure parmi les priorités de l'équipe dirigeante de la ligue durant son mandat de quatre ans. Une vingtaine sera au programme cette année. Les activités seront encore au point mort en cette période de pluie, ces deux premiers mois de l'année.

Les boulistes d'Analamanga entameront la saison par la participation au tournoi d'ouverture de la fédération, prévu dans la capitale les 7 et 8 mars, le lendemain de la première assemblée générale de la fédération présidée par Adrien Julio Edouard Andrianirina, réélu à la tête de l'instance nationale en fin décembre.

La compétition d'ouverture de saison pour Analamanga est programmée les 14 et 15 mars. La prise de contact de ce samedi a réuni les représentants des joueurs et clubs de la région ainsi que ceux des sociétés partenaires de la ligue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau patron de la ligue d'Analamanga, Ravaka Andriantsiferana, a profité de cette occasion pour inciter les joueurs et clubs à bien suivre les instructions de la ligue et à respecter les textes en vigueur pour le bon déroulement des événements qui figurent dans le calendrier de l'instance régionale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.