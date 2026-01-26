Madagascar: L'État honore les acteurs culturels de la région Est

Après deux années d'attente, les acteurs culturels d'Atsinanana ont reçu des distinctions officielles lors d'une cérémonie présidée par le ministre Gascar Fenosoa à Toamasina.

Vendredi dernier, le ministre Gascar Fenosoa a procédé à Toamasina à la remise des distinctions honorifiques aux acteurs du secteur culturel et de la communication de la région Est, concrétisant une demande formulée depuis près de deux ans auprès du ministère de la Communication et de la Culture.

La cérémonie a été marquée par la présence du Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Ravelonarivo Michael, venu saluer l'engagement des bénéficiaires au service de la culture malagasy.

Au total, 57 acteurs culturels ont été distingués, dont 36 Commandeurs, 16 Officiers et 5 Chevaliers de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. Parmi les récipiendaires figurent également les artistes emblématiques Shyn et Denise, reconnus pour leur contribution majeure au rayonnement de la musique et de la culture malagasy. Ces distinctions font suite aux consultations culturelles organisées par le ministère à partir du 13 novembre 2025, au cours desquelles les professionnels avaient exprimé leurs attentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les bénéficiaires proviennent de divers domaines artistiques et culturels, notamment la musique, la photographie, le journalisme culturel, l'audiovisuel, les arts visuels, la littérature, le théâtre et le slam, illustrant la richesse créative de la région Atsinanana.

L'organisation de la cérémonie a été assurée par la Direction régionale de la Communication et de la Culture Atsinanana, sous la coordination du directeur régional Harison Stéphanio André. Des acteurs culturels issus de Brickaville, Toamasina II, Vatomandry et Mahanoro ont également été honorés.