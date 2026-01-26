Sénégal/Madagascar: Basketball 5x5 - Un groupe expérimenté se prépare pour Dakar

La Fédération malagasy de basketball (FMBB) a dévoilé la liste des quinze joueurs présélectionnés pour préparer la fenêtre de qualification à la Coupe du monde FIBA 2027.

La course vers le Mondial 2027, prévu au Qatar, est officiellement lancée pour les Ankoay seniors hommes du basketball 5x5. À quelques semaines de la fenêtre qualificative programmée à Dakar, du 26 février au 1er mars, la FMBB a rendu publique la liste des joueurs appelés à défendre les couleurs nationales. Quinze noms figurent sur cette présélection, tous déjà présents lors du Championnat d'Afrique de Luanda l'an dernier, signe d'une volonté de continuité du staff technique.

Si la stabilité est privilégiée, certaines absences sont néanmoins notables. Donovan Rakotonanahary et Lovasoa Ny Aina Andriantsarafara, tous deux engagés dans des programmes sport-études aux États-Unis, ne pourront pas être de l'aventure. Jerry Pépin Rabibisoa et le meneur Rija Lahontan manquent également à l'appel.

La préparation débute ce jour au Palais des Sports de Mahamasina avec les joueurs locaux. Le noyau malgache est composé de Marco Rakotovao, Livio Ratianarivo, Anthony Rasolomanana, Arnol Solondrainy, Fiary Rakotonirina, Monja Faralahy, Hasina Rasolofonandrianina, Cédric Andriatsimialona et Kanto Arimanana.

Ils seront progressivement rejoints par les expatriés évoluant notamment en France et à Mayotte afin de compléter le groupe final.

Pour un défi formateur

Placés dans le groupe B, les Ankoay devront affronter le Sénégal, pays hôte, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Trois nations majeures du basketball africain, habituées aux joutes continentales et dotées de joueurs professionnels évoluant dans les meilleurs championnats.

Le staff technique reste inchangé, avec John Douaglin reconduit comme sélectionneur et Ndranto Rakotonanahary comme assistant.

Pour cette première phase de travail, c'est Ndranto Rakotonanahary qui dirige les séances avec les joueurs locaux à Mahamasina, dans l'attente de l'arrivée de l'ensemble du groupe.

Cette campagne qualificative représente avant tout une étape clé dans la construction du basketball malgache. Se mesurer aux meilleures équipes d'Afrique permet d'accumuler de l'expérience, de progresser tactiquement et mentalement, mais aussi d'offrir une vitrine internationale aux talents locaux susceptibles d'attirer l'attention de clubs étrangers.

« C'est un groupe très difficile, avec des pays expérimentés et des joueurs professionnels. Il faudra batailler très dur pour espérer de bons résultats. »

Présélection Ankoay 5x5 (15 joueurs)

Évoluant à Madagascar :Marco Rakotovao - COSPN MadagascarLivio Ratianarivo - COSPN MadagascarAnthony Rasolomanana - COSPN MadagascarArnol Solondrainy - COSPN MadagascarFiary Rakotonirina - GNBC MadagascarMonja Faralahy - ASCUT MadagascarHasina Rasolofonandrianina - Fandrasoa MadagascarCédric Andriatsimialona - GNBC MadagascarKanto Arimanana - Mada Pro MadagascarÉvoluant à l'étranger :Mathias M'Madi - BC Orchies (France)Austin Rasolonjatovo - Saint-Vallier Basket Drôme (France)Elly Randriamampionona - Vautour Club (Mayotte)Kiady Razanamahenina - FranceSitraka Raharimanantoanina - Élan Béarnais (France)Johan Randriamanajara - Rennes (France)