Ile Maurice: La Bourse prépare l'après Sunil Benimadhu

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) enclenche le processus de succession après l'annonce du départ à la retraite de son Chief Executive (CE), Sunil Benimadhu, prévu en juillet 2026. Dans un communiqué, le conseil d'administration indique que le recrutement de son futur CE se fera sur la base du mérite et dans le respect des meilleures pratiques internationales.

Le board note qu'après plus de 25 ans à la tête de la SEM, Sunil Benimadhu a profondément transformé cette institution, permettant à la Bourse mauricienne de s'imposer «comme une plateforme moderne, opérant sur plusieurs classes d'actifs et en devises multiples, rompant avec le modèle d'un marché strictement domestique.» D'ajouter que cette mutation s'est appuyée sur des investissements dans les infrastructures de marché, l'élargissement de l'offre de produits financiers et le renforcement des cadres réglementaires et opérationnels. Le conseil d'administration met également en avant «le rôle de la SEM dans le rayonnement régional et international de la place financière mauricienne, désormais reconnue comme un acteur boursier crédible sur le continent africain».

Conscient des enjeux, le board souligne l'importance d'une transition maîtrisée afin de garantir la stabilité, l'intégrité et la continuité des opérations. Les chantiers stratégiques engagés et les programmes de développement du marché se poursuivront sans rupture, dans l'objectif de préserver la confiance des investisseurs, des émetteurs et des autres parties prenantes.

Dans le même temps, la SEM s'est dotée d'un nouveau conseil d'administration. Il est désormais présidé par Tommy Lo Seen, fondateur et directeur d'Intercontinental Trust, assisté d'Alvin Jeeawock, nommé vice-président. Les autres administrateurs sont Sunil Benimadhu (CE sortant), Donald AhChuen, Jérôme de Chasteauneuf, André Chung Shui, Laurent de la Hogue, Shakilla Jhungeer, Jean-Pierre Lim Kong, Kevin Rangasami et Shailen Soobah.

