Ile Maurice: Cyclisme - Lucie Lagesse entre dans une saison charnière !

Lucie Lagesse se consacrera à fond au vélo lors de cette saison 2026. Elle se rend d'abord en Espagne ce dimanche avant de rejoindre, en février, l'équipe du Centre mondial de Cyclisme (CMC) en Suisse avec laquelle elle s'alignera à des courses de haut niveau durant les prochains mois.

«Quand je rejoindrai l'équipe du CMC en février, je vais rencontrer le staff et mes coéquipières. On fera un stage de trois semaines au sud de l'Espagne pour préparer la saison. Par la suite, nous aurons un mix de courses nationales en France et de courses UCI. Je sais que l'on fera la Classique Morbihan, des courses UCI en Belgique de même que le Tour de Pologne. En fin de saison, on fera les classiques italiennes comme le Giro dell'Emilia que Kim (Le Court-Pienaar) a remporté la saison dernière», détaille Lucie Lagesse.

La cycliste mauricienne aura donc environ une quarantaine de jours de course cette année. Elle fera le saut à Maurice en juin pour les championnats nationaux avant de poursuivre la saison en Europe. «J'aimerais évidemment représenter le pays aux championnats d'Afrique cette année. Mon objectif principal sera le contre-la-montre individuel parce que la course en ligne, on ne sait jamais comment elle va se dérouler. Sur le chrono, tout dépend de soi-même. Je peux mettre toutes les chances de mon coté. Il y a aussi les championnats du Monde à Montréal au Canada fin septembre (du 20 au 27). En plus du contre-la-montre et de la course en ligne, il y aura le relais mixte et je ne sais pas encore si je le ferai avec la sélection ou avec l'équipe du CMC», confie notre interlocutrice.

Lucie Lagesse confie aussi être suivie par un entraîneur français depuis quelques semaines et que le courant passe bien avec lui.

Après cette saison 2026 qui s'annonce très chargée, la cycliste souhaiterait passer professionnelle en 2027. Ceci dans le but de maximiser ses chances de qualification pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles qui demeurent son objectif ultime. «Maintenant que j'ai complété mes études, je me mets à fond dans le vélo pour réaliser mon rêve de me qualifier pour les JO de Los Angeles en 2028. J'espère ainsi passer professionnelle en 2027 soit en signant pour une équipe du World Tour (UCI Women's WorldTeam), soit une Pro Team UCI Women's ProTeam)», conclut-elle.